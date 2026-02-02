Σοβαρό χαρακτηρίζει το περιστατικό της εξαφάνισης εκρηκτικού υλικού, από το πεδίο βολής Καλού Χωριού, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», διαβεβαίωσε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό των εκρηκτικών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ επισήμανε πως θα αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

«Ακόμα ψάχνουμε. Είναι ένα σοβαρό περιστατικό και σε καμία περίπτωση δεν το υποτιμούμε. Την ίδια στιγμή εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου γύρω από αυτή την εξέλιξη, είναι σοβαρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, από την πρώτη στιγμή δόθηκαν οδηγίες για διερεύνηση της υπόθεσης. «Βεβαίως, από την πρώτη στιγμή ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς διέταξε έρευνα. Δεν υπάρχουν νεότερα. Είχα σήμερα συνάντηση με τον Αρχηγό ΓΕΕΦ και με τον αρμόδιο ταξίαρχο στον οποίο ανατέθηκε η έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό», σημείωσε.

Ο Υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε ότι, παρά τη γενικότερη εμπιστοσύνη του προς τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, δεν θα διστάσει να αποδώσει ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. «Θέλω να δώσω έμφαση στο εξής. 'Όταν μιλώ για την ΕΦ και τα στελέχη της, μιλώ με τα καλύτερα λόγια. Τώρα όμως δεν έχω κανένα ενδοιασμό και καμία αναστολή να επικρίνω συμπεριφορές συγκεκριμένων ανθρώπων που είχαν την ευθύνη και συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκπαίδευση», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο χρονικό σημείο κατά το οποίο φαίνεται να χάθηκε το εκρηκτικό υλικό, ο ΥΠΑΜ είπε πως η έρευνα επικεντρώνεται στο τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. «Εκτός από το υλικό που χάθηκε, γίνεται έρευνα για το τι έγινε ακριβώς, ποια αδράνεια υπήρξε για να χαθεί το υλικό, στο κενό διάστημα μεταξύ των εκρήξεων που γίνονταν κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του 20ού Λόχου του Μηχανικού στον Κόρνο. Ήταν ακριβώς εκείνο το διάστημα που χάθηκε η εκρηκτική ύλη. Θέλουμε να δούμε εκείνο το διάστημα αν επιτηρείτο ο χώρος όπως όφειλε να επιτηρείται», ανέφερε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η διαδικασία απαιτεί χρόνο. «Μου εξήγησαν ο αρμόδιος ταξίαρχος και ο Αρχηγός ΓΕΕΦ ότι χρειάζεται χρόνος. Εμένα με νοιάζει να διαλευκανθεί η υπόθεση και να αναζητηθούν οι ευθύνες», είπε.

Σε σχέση με τη φύση του υλικού, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για καθαρό ΤΝΤ. «Δεν είναι ακριβώς ΤΝΤ. Είναι ένα μείγμα εκρηκτικών το οποίο δεν μπορεί να εκραγεί χωρίς πυροκροτητή. Αυτό, υπό μία έννοια και εν μέσω αυτών των δυσμενών εξελίξεων, είναι θετικό, εάν δεν πρόκειται για άτομα που λειτουργούν εκτός νόμου και είναι κάποιοι μεταλλοσυλλέκτες που αρέσκονται να μπαίνουν στα πεδία βολής», κατέληξε, προσθέτοντας πως «υπάρχει αυτό το φαινόμενο, να μπαίνουν στα πεδία βολής και να μαζεύουν, καθώς είναι αδύνατο να φυλάγεται ο χώρος 24 ώρες το 24ωρο».

