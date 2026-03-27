Για την τελευταία Ολομέλεια της παρούσας βουλής, έχει «στιβαχτεί» σειρά νομοθετημάτων προς ψήφιση, μεταξύ των οποίων και σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τη λειτουργία του ίδιου του Σώματος.

Στην καρδιά των αλλαγών βρίσκεται η απλοποίηση της εκλογής του Προέδρου της Βουλής.

Σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, Γιώργο Λουκαΐδη, «πάμε σε ένα σύγχρονο σύστημα εκλογής, κατάργηση των στρεβλώσεων που υπήρχαν και ζητημάτων που ουσιαστικά εξέθεταν την Βουλή μέσα από ένα απαρχαιωμένο σύστημα που εφαρμοζόταν μέχρι και προ πενταετίας.

Πρόεδρος θα εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 29 από τους 56 ψήφους.

Αν δεν τους συγκεντρώσει, τότε θα υπάρχει 2ος γύρος μεταξύ των 2 επικρατέστερων και εκεί θα απαιτείται απλή πλειοψηφία. Αν υπάρξει ισοψηφία τότε θα γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία. Στο ενδεχόμενο ισοψηφίας και πάλι, τότε θα γίνεται δημόσια κλήρωση.

Αλλαγές προβλέπονται και στην αναπλήρωση του Προέδρου της Βουλής, με τη δυνατότητα ορισμού οποιουδήποτε βουλευτή, αντί του γηραιότερου, όπως ισχύει σήμερα.

Την ίδια ώρα, επιστρέφουν οι ζωντανές μεταδόσεις των συνεδριάσεων των επιτροπών του Σώματος.

«Στο πλαίσιο της προσπάθειας να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία και την ίδια ώρα μια αμεσότητα της δουλειάς που γίνεται στην βουλή, ώστε να φέρουμε πιο κοντά στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα την κοινωνία και τους πολίτες», σημειώνει ο Γιώργος Λουκαΐδης.

Ενώ μπαίνει «φρένο» στις ατελείωτες συνεδριάσεις, με ανώτατο όριο διάρκειας τις δυόμισι ώρες, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην λογοδοσία των υπουργών.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Λουκαΐδης, «στην λογική του name και shame όταν υπάρχει αργοπορία πέραν ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που έχουμε καθορίσει τότε θα δημοσιοποιούνται όλες οι περιπτώσεις που υπουργός έχει αρνηθεί να απαντήσει».

Οι προτάσεις αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στις 2 Απριλίου, με στόχο η νέα Βουλή που θα προκύψει να ξεκινήσει τη λειτουργία της σε ένα ανανεωμένο πλαίσιο.

