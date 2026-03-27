Ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου και Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, ανακοίνωσε την έναρξη εκστρατείας με στόχο την εγγραφή των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας στους εκλογικούς καταλόγους, με έμφαση σε όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η εκστρατεία αρχίζει σήμερα στις 16:30 από το Παραλίμνι, με τη μορφή μαραθωνίου ενημέρωσης και κινητοποίησης. Ο κ. Παναγιώτου θα διασχίσει την Κύπρο περπατώντας και τρέχοντας, διασχίζοντας την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και τις επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, με τελικό προορισμό την Πάφο».

Σημειώνει ότι «η εκστρατεία θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω των πλατφορμών Fidias Cyprus και σκοπός της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία και η ενεργοποίηση του εκλογικού σώματος».