Στις 5 και 12 Φεβρουαρίου στην ολομέλεια της Βουλής θα προωθήσει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δύο προτάσεις νόμου αντίστοιχα για την προσβασιμότητα ατόμων με σκύλους βοηθούς και την τροποποίηση νόμου για την ασφάλιση ηλικιωμένων ατόμων. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι θεωρεί και τις δύο προτάσεις πολύ σημαντικές.

Και οι δύο συζητήθηκαν σήμερα κατ’ άρθρο στην Επιτροπή και σύμφωνα με την κ. Χαραλαμπίδου τα μέλη δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν τις προτάσεις στις επόμενες δύο ολομέλειες.

Με την πρόταση του Βουλευτή, Χρίστου Σενέκη, ανέφερε η κ. Χαραλαμπίδου, καθορίζεται η αποδοχή της προσβασιμότητας των ατόμων με σκύλους συνοδείας - βοηθούς σε διάφορα δημόσια κτήρια και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η πρόταση της Αλεξάνδρας Ατταλίδου, πρόσθεσε η κ. Χαραλαμπίδου, αφορά την τροποποίηση τους περί μηχανοκίνητων οχημάτων ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτου, η οποία έρχεται να απαντήσει σε ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πάρα πολλοί συμπολίτες μας, όπως είπε, που αναγκάζονται δια νόμου να έχουν ασφάλιση έναντι τρίτου, αλλά την ίδια ώρα, λόγω ηλικίας, τίθενται μια σειρά από περιορισμούς κι αυξήσεις ασφαλίστρων.

Ήταν καιρός να μπει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να μην γίνεται κατάχρηση σε οποιονδήποτε επίπεδο και από οποιονδήποτε σε βάρος τους, πρόσθεσε.

«Προσωπικά θα στηρίξω και θα ψηφίσω και τις δύο και ελπίζω να υπάρχει ομόφωνη αποδοχή από ολόκληρο το σώμα».

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ξεκινά συζήτηση της πρότασης νόμου του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου που θα θέσει ένα ευρύτερο πλαίσιο με ιδιαίτερες πρόνοιες για τους σκύλους βοηθείας.

Διευκρίνισε δε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι οι δύο προτάσεις για τους σκύλους βοηθούς δεν έρχονται σε αντίφαση αφού η πρόταση του κ. Σενέκη ανοίγει τον δρόμο να διώκεται η άρνηση σε πρόσβαση ατόμου με σκύλο βοηθό και η πρόταση του κ. Θεοπέμπτου καθορίζει τις ευθύνες του κράτους για τους σκύλους αυτούς.

Ήταν μια μακρά και απαιτητική διαδρομή, δήλωσε η Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου για την δική της πρόταση υπενθυμίζοντας ότι την κατέθεσε πριν 3 χρόνια. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον δικηγορικό σύλλογο για την συμβολή του.

Η πρόταση είπε βάζει φρένο στην ξεκάθαρη διάκριση εις βάρος των οδηγών, αποκλειστικά λόγω ηλικίας, προσθέτοντας ότι κατά την συζήτησή της έχει αποδειχτεί περίτρανα ότι η ηλικία από μόνη της δεν είναι ρίσκο.

Αυτά δεν είναι απόψεις, είναι αριθμοί οι οποίοι κατατέθηκαν. Και άρα πλέον δεν μπορεί κανένας να επικαλείται την ηλικία ως τον μόνο λόγο για άρνηση σύναψης ή για ανανέωση σύναψης ή για αύξηση των ασφαλίστρων».

Όταν κάποιος έχει άδεια εν ενεργεία που του δόθηκε κατόπιν ιατρικής γνώμης, συνέχισε, δεν μπορεί να επιβάλλονται επιπρόσθετα μέτρα τα οποία τον εμποδίζουν να έχει το απόλυτο δικαίωμα της κινητικότητας σε έναν κράτος το οποίο πραγματικά δεν παρέχει ούτε στήριξη σε ηλικιωμένους, αλλά ούτε και μέσα μαζικής συγκοινωνίας για να μπορούν να μην χρησιμοποιούν αυτοκίνητο. «Άρα πλέον τελειώνει ο καιρός της αυθαίρετης άρνησης δεν θα υπάρχει διάκριση χωρίς τεκμηρίωση» ανέφερε.

Η κ. Ατταλίδου είπε ότι η κοινωνία στις 12 Φεβρουαρίου θα πρέπει να δει μία Βουλή η οποία ομόφωνα θα λέει «δεν σας ξεχνούμε, δεν σας βάζουμε στο περιθώριο στεκόμαστε δίπλα σας και στηρίζουμε το ανθρώπινο δικαίωμα στην ασφάλεια».

ΕΚΥΣΥ και Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας για προτάσεις για ηλικιωμένους οδηγούς

Η ΕΚΥΣΥ με ανακοίνωσή της δηλώνει ότι συντάσσεται με τις προτάσεις νόμου που προωθούνται και ζητούν την άμεση άρση μιας πρακτικής που παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και πρόνοιες του Συντάγματος.

Με ανακοίνωσή της σήμερα η οργάνωση των συνταξιούχων καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν τους ασφαλισμένους συνταξιούχους και όχι τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Υπενθύμισε ότι κατήγγειλε ξανά ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβάλλουν αυξημένα ασφάλιστρα στους συνταξιούχους αποκλειστικά λόγω ηλικίας και όχι βάσει της οδηγικής συμπεριφοράς, γεγονός που συνιστά διάκριση και κατάφωρη αδικία και πως το ζήτημα αφορά περίπου 74.000 οδηγούς άνω των 70 ετών.

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας με ανοικτή επιστολή προς την Πρόεδρος της Βουλής και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων αναφέρει ότι όταν άνθρωποι άνω των 70 ετών τιμωρούνται συλλογικά με υπέρογκες χρεώσεις ή με άρνηση κάλυψης, χωρίς εξατομικευμένη κρίση και χωρίς διαφανή αιτιολόγηση, τότε δεν μιλάμε για ελεύθερη αγορά αλλά για κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικό αποκλεισμό.

«Είναι αδιανόητο, σε ένα κράτος δικαίου, ένας πολίτης που κρίνεται ικανός από την Πολιτεία να οδηγεί και κατέχει νόμιμη άδεια οδήγησης, να "ακυρώνεται" de facto από ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρείες. Από πότε η κρίση ενός ιδιώτη ασφαλιστή υπερτερεί της κρατικής πιστοποίησης;»

Προσθέτει ότι στην πρόταση για τους ηλικιωμένους οδηγούς θα πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα τρεις πρόνοιες: ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να ασφαλίζουν για την ευθύνη έναντι τρίτου τον κάθε πολίτη που διαθέτει νόμιμη και έγκυρη άδεια οδήγησης και δεν έχουν το δικαίωμα να αμφισβητούν την ικανότητα οδήγησης.

Δεύτερον, ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν δύνανται να αυξάνουν τα ασφάλιστρα με μοναδικό κριτήριο την ηλικία, αλλά σε περίπτωση αύξησης του ασφαλίστρου θα πρέπει να δίδουν γραπτώς αναλυτική και επαρκή δικαιολογία, η οποία δεν θα εστιάζεται στην ηλικία.

Πρέπει, τρίτον, να περιλαμβάνει αποτρεπτικές ποινές, όταν οι ασφαλιστικές εταιρείες παραβαίνουν τη νομοθεσία.

Τους παρακινεί δε να αρνηθούν να υποκύψουν στις πιέσεις των λόμπι των ασφαλιστικών εταιρειών. «Ψηφίστε την τροποποίηση της νομοθεσίας. Απαιτούμε νομική κατοχύρωση που να υποχρεώνει τις εταιρείες να ασφαλίζουν κάθε νόμιμο κάτοχο άδειας οδήγησης, με δίκαια ασφάλιστρα και χωρίς καταχρηστικούς όρους».

Διαβάστε επίσης: Μ. Καρογιάν: Διαχρονική επιδίωξη της ΔΗΠΑ η ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία

Πηγή: ΚΥΠΕ