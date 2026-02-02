Μηνύματα ενότητας, πολιτικής ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, κ. Μάριος Καρογιάν, την Παρασκευή μιλώντας στην ετήσια Χοροεσπερίδα της ΔΗΠΑ Πάφου, ενώπιον πλήθους στελεχών, μελών και φίλων της Παράταξης.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, ο κ. Καρογιάν εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ΔΗΠΑ θα διαψεύσει εκ νέου όσους επιχειρούν να την υποβαθμίσουν και θα εξέλθει από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ακόμη πιο ισχυρή και ενισχυμένη. Παράλληλα, απηύθυνε σαφές μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και πολιτικής ωριμότητας, ενόψει των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Είπε ότι βασικός προσανατολισμός και διαχρονική επιδίωξη της Δημοκρατικής Παράταξης παραμένει η ουσιαστική προσφορά προς τον άνθρωπο και την κοινωνία, μέσα από τεκμηριωμένες προτάσεις και συνεκτικές πολιτικές για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της ΔΗΠΑ στον εθνικό στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας, στη βάση μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης που να διασφαλίζει πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας για όλους τους νόμιμους κατοίκους της χώρας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Καρογιάν απένειμε τιμητικές πλακέτες σε συγγενείς αποβιωσάντων συναγωνιστών και σε βετεράνους συναγωνιστές, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της πολύχρονης και πολύτιμης προσφοράς τους προς την πατρίδα, την κοινωνία και τη Δημοκρατική Παράταξη.

Τιμήθηκαν οι αείμνηστοι Αντρέας Χριστοδούλου (Μάχιμος), Γαβριήλ Γεωργιάδης και Χριστόδουλος Κάιζερ, καθώς και οι βετεράνοι συναγωνιστές Κώστας Σταύρου, Νίκος Κόννικος, Φυλακτής Κωνσταντινίδης, Γιώργος Κωμοδρόμος και Ανδρέας Κουρούσιης.

