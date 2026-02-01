Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων, πραγματοποιήθηκε σήμερα, στη Λευκωσία, το έκτακτο εκλογικό συνέδριο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου.

Η ανακοίνωση του Κινήματος αναφέρει ότι στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου εκλέγηκε η Μαρία Κολά, η οποία έλαβε ποσοστό 51,02% επί των έγκυρων ψηφοδελτίων έναντι ποσοστού 48,98% που έλαβε ο Κυριάκος Τσιμίλλης. Κατά την διαδικασία καταγράφηκαν επίσης τέσσερα (4) λευκά ψηφοδέλτια.

"Ευχαριστούμε και τους δύο υποψηφίους για το ήθος που επέδειξαν κατά την προεκλογική περίοδο και ευχόμαστε στη Μαρία Κολά μια παραγωγική και δημιουργική θητεία" καταλήγει το Κίνημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Άλμα για ΕΛΑΜ: «Έχει σχέσεις το ΕΛΑΜ με τον υπόκοσμο - Μέρος του συστήματος»