Συνέχεια φαίνεται να δίνει του κίνημα ΆΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στον «χαρτοπόλεμο» μεταξύ των δύο κομμάτων με φόντο την περίπτωση υποψηφίου, ο οποίος σύμφωνα με το κίνημα ΑΛΜΑ «έχει ποινικό παρελθόν». Ταυτόχρονα, στην ανακοίωση του το Άλμα κατηγορεί το ΕΛΑΜ «για σχέσεις με τον υπόκοσμο και ότι είναι μέρος του συστήματος το οποίο πολέμησε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη».

Αυτούσια η Ανακοίνωση του ΑΛΜΑ:

Το παραμύθι του ΕΛΑΜ ως κίνημα καθαρότητας κατά της διαφθοράς και του κατεστημένου τελειώνει.

Πέφτει το Προσωπείο του Ακροδεξιού μορφώματος.

Σταθερό στήριγμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του συστήματος με ύποπτες σχέσεις με παρανομία και υπόκοσμο

Η δημοκρατική κοινωνία δεν ξέχνα και δεν ξεπλένει.

Το ΕΛΑΜ επιχειρεί για ακόμη μία φορά να μετατοπίσει τη συζήτηση από την ουσία στην επίθεση κατά προσώπων. Δεν εκπλήσσει. Δεν μας πτοεί. Δεν θα το ακολουθήσουμε.

Τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα και αδιαμφισβήτητα:

1. Στα ψηφοδέλτια του ΕΛΑΜ συμπεριλήφθηκε άτομο με ποινικό παρελθόν για κακουργήματα.

Το ότι, τυπικά, κάποια καταδίκη έχει αποσβεστεί με την πάροδο του χρόνου, δεν αναιρεί τη βαριά πολιτική ευθύνη. Η κοινωνία δικαιούται να κρίνει πολιτικά.

2. Το ΕΛΑΜ και ο Πρόεδρός του έχουν συνδεθεί με πρόσωπα του υποκόσμου.

Δημόσιες συναναστροφές, φωτογραφίες, παρουσίες σε εκδηλώσεις και «κοινωνικές» σχέσεις με άτομα που έχουν απασχολήσει σοβαρά τις διωκτικές αρχές δεν είναι ούτε τυχαίες, ούτε αθώες. Οι φωτογραφίες του Προέδρου του ΕΛΑΜ με γνωστά πρόσωπα του υποκόσμου δεν «σβήνονται» με ανακοινώσεις.

3. Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ ήταν παρών στα γεγονότα που κατέληξαν στην καταμέτρηση “μαύρων χρημάτων” στη δυσώδη υπόθεση της Μονής Αββακούμ. Ελπίζουμε να μην τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση, αλλά θα ήταν επιθυμητό να γνωρίζει η κοινή γνώμη αν οι κουκουλοφόροι που εισέβαλλαν μεταμεσονύκτια στη Μονή ήταν γνωστοί του.

4. Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ υπήρξε σωματοφύλακας του Νίκου Μιχαλολιάκου, αρχηγού της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, και πολιτικά γαλουχήθηκε μέσα σε έναν χώρο που καταδικάστηκε αμετάκλητα ως εγκληματικός.

5. Η σχέση ΕΛΑΜ - Χρυσής Αυγής είναι ιστορικά, πολιτικά και ιδεολογικά τεκμηριωμένη. Νωπές είναι οι μνήμες τόσο των ιστορικών δεσμών του με την

εγκληματική συμμορία της «Χρυσής Αυγής», όσο και του παρακρατικού τύπου μεθόδων που, κατά καιρούς, μετήλθαν ηγετικά στελέχη του.

6. Το ΕΛΑΜ αποτέλεσε τον κρίσιμο μοχλό στήριξης της Αννίτας Δημητρίου για την Προεδρία της Βουλής.

7. Το ΕΛΑΜ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που παρείχε πλήρη κάλυψη στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το σκάνδαλο με το βίντεο των “μαύρων δωρεών”, ρίχνοντας και το τελευταίο φύλλο συκής.

8. Στα ψηφοδέλτια του ΕΛΑΜ φιλοξενούνται “κακοφανισμένα” στελέχη του ΔΗΣΥ που πρόσκεινται στον Νίκο Χριστοδουλίδη, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τμήμα του ίδιου πολιτικού συστήματος που ανακυκλώνει πρόσωπα και πρακτικές.

9. Το ΕΛΑΜ αποτελεί το βασικό στήριγμα της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, εκφράζει την ευαρέσκειά του για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μη αποκλείοντας υποστήριξή του από τον πρώτο γύρο των επόμενων προεδρικών εκλογών.

10. Το ΕΛΑΜ συστηματικά υπερασπίζεται το πιο βαθύ και σάπιο κατεστημένο της χώρας. Ουδέποτε αντιτάχθηκε στη διαπλοκή και τη διαφθορά της κυβέρνησης Αναστασιάδη.

Είναι, λοιπόν, λογικό το ΕΛΑΜ να επιτίθεται στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Είναι δε ακόμη πιο λογικό που τα επιχειρήματά του εξαντλούνται στις γνωστές ψευδολογίες του Ανδρέα Χασαπόπουλου, οι οποίες, από τη φάση της συκοφαντίας και της αναξιοπιστίας έχουν πλέον περάσει στη φάση της γραφικότητας.

Είναι επίσης αναμενόμενο το ΕΛΑΜ να αναπαράγει τις όψιμες ψευδολογίες προσώπου που λίγα λεπτά αφότου ενημερώθηκε γραπτώς ότι απορρίφθηκε η γραπτή αίτησή του (ημερ. 12.1.2026) για συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο (τους λόγους μπορεί να τους αναφέρει ο ίδιος), ξέχασε όσα δημόσια έλεγε υποστηρίζοντας το ΑΛΜΑ και άρχισε να αφήνει υπονοούμενα αναφορικά με τη δήθεν «αλήθεια για τις χορηγίες και τις εισφορές, τις πραγματικές και όχι αυτές που αναρτά».

Στο πρόσωπο αυτό έχουμε ήδη απαντήσει γραπτώς και το έχουμε ενημερώσει ότι, για λόγους αξιοπρέπειας, δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε έπιπλα, τα οποία, αν και είχε προσφέρει αφιλοκερδώς στο ΑΛΜΑ, επιθυμεί να ανακτήσει. Ειδοποιήθηκε, συνεπώς, να παραλάβει από το οίκημα κάποια μεταχειρισμένα έπιπλα που, όπως μας ανέφερε στις αρχές του καλοκαιριού, είχε εξασφαλίσει δωρεάν από ξενοδοχεία και κάποια που είπε ότι αγόρασε το ίδιο (κυρίως άσπρες πλαστικές καρέκλες και τραπέζια).

Τα πιο πάνω το μόνο που αποδεικνύουν είναι το πόσο διαφορετικοί είμαστε με το ΕΛΑΜ.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης συγκρούστηκε με το σύστημα και καρατομήθηκε. Τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τη συστημική αδιαφάνεια δεν τις πολέμησε στα λόγια, ούτε εκ του ασφαλούς. Προασπίστηκε το δημόσιο συμφέρον, πήρε προσωπικά ρίσκα, και το πλήρωσε με την απόλυσή του. Το ΕΛΑΜ, ένα βήμα πιο μπροστά από τους Νίκο Αναστασιάδη, Νίκο Χριστοδουλίδη και Γιώργο Σαββίδη, εκτός από την επιτευχθείσα παύση του κ. Μιχαηλίδη, ζητά και την ποινική του δίωξη προκειμένου να σιγήσει η ενοχλητική φωνή κατά της διαφθοράς και της παρανομίας.

Το ΕΛΑΜ είναι μέρος αυτού του συστήματος - και μάλιστα ένα από τα πιο πρόθυμα δεκανίκια του.

Το ΑΛΜΑ δεν φοβάται τις επιθέσεις. Δεν θα σωπάσει μπροστά στον εκφασισμό και εκμαφιασμό της πολιτικής ζωής. Δεν θα εξισώσει τη νομιμοφάνεια με τη νομιμότητα και την ηθική.

Η δημοκρατία δεν ξεχνά. Δεν ξεπλένει. Δεν σιωπά.