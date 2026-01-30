Ως θετική φέρονται να αποτιμούν την μεθοδολογία 4 σημείων του Τουφάν Έρχιουρμαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τ/κ Τύπο.

Η Κίπρις Ποστασί, γράφει ότι το μήνυμα αυτό μετέφερε σε τηλεφωνική επικοινωνία τον περασμένο μήνα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ στον Τ/κ ηγέτη.

Σε σχέση με την τριμερή συνάντηση της Τετάρτης, το δημοσίευμα αναφέρεται σε αυτή την πληροφορία και προσθέτει επίσης ότι «αν πρόκειται να υπάρξει λύση στην Κύπρο, θα είναι με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη και τα συμφέροντα των διεθνών παραγόντων, επειδή το Κυπριακό είναι ένα διεθνές πρόβλημα».

Το ίδιο δημοσίευμα παραπέμπει και σε δηλώσεις του πρώην διαπραγματευτή, Οζντίλ Ναμί στην δική του διαδικτυακή εκπομπή χθες, όπου ο κ. Ναμί που θεωρείται – όπως γραφεί ο τ/κ δημοσιογράφος – εκ των πατέρων της πρότασης 4 σημείων, είπε ότι η τ/κ πλευρά πρέπει να αναζητήσει και να βρει υποστήριξη από την διεθνή κοινότητα σε αυτή την πρόταση μεθοδολογίας. «Επειδή η έναρξη μιας άλλης διαδικασίας χωρίς να πληρώσουμε τίμημα είναι καταδικασμένη σε κατάρρευση», σύμφωνα με τον κ. Ναμί.

Αλλά και η ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις γράφει σήμερα ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να χαιρέτισε «θετικά» τους τέσσερις όρους που έθεσε ο Τουφάν Έρχιουρμαν για μια ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι ενώ επίσημες πηγές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει αυτή την πληροφορία, ένας υψηλόβαθμος εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ επικοινώνησε με τον Τ/κ ηγέτη και αξιολόγησε τη μεθοδολογία 4 σημείων του ως ένα «θετικό, εποικοδομητικό και αξιέπαινο» πλαίσιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ