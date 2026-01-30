Tρεις ημερομηνίες για νέα συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, πρότεινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι όλες οι προτεινόμενες ημερομηνίες είναι εντός Φεβρουαρίου και πως τις μετέφερε ο Ε/κ διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάουμ στον Τ/κ διαπραγματευτή, Μεχμέτ Ντανά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση από τ/κ πλευράς, σημείωσε.

Οικοδεσπότης των συναντήσεων θα είναι, όπως αναμένεται, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

