Συνεχίζεται η αυτεπάγγελτη έρευνα κατά του Δημάρχου Πάφου με την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση κακοποίησης γυναίκας στην Πάφο.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Χριστόδουλος Κόνσολος Λειτουργός Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας ανέφερε πως «η Αστυνομία συνεχίζει την αυτεπάγγελτη έρευνα της από την περασμένη Κυριακή στα πλαίσια της οποίας λαμβάνονται καταθέσεις και αξιολογούνται τεκμήρια για την κατ’ ισχυρισμό κακοποίησης γυναίκας».

Οι εξετάσεις επικεντρώνονται στην λήψη καταθέσεων εμπλεκομένων μερών.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από υλικό που δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Ιωάννα Φωτίου ( Annie Alexui). Πρόκειται για έγγραφα που παρουσιάζονται ως νοσοκομειακά και τα οποία , σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, συνδέονται με το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.

Να υπεθυμίσουμε ότι ο Δήμαρχος Πάφου , Φαίδωνας Φαίδωνος, αναφέρθηκε σε δημόσια τοποθέτησή του, σε "ανηλεή πόλεμο "εναντίον του από "συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος", κάνοντας λόγο για "απόπειρα εξόντωσής του με προσωπικό και οικογενειακό κόστος".

