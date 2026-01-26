Επανέρχεται με νέα ανάρτηση η σύζυγος του Δήμαρχου Πάφου, η οποία μετά την επίσημη τοποθέτηση από την Αστυνομία για αυτεπάγγελτη έρευνα για φερόμενο ξυλοδαρμό της, διαψεύδει πως έχει καταγγείλει τον Φαίδωνα Φαίδωνος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση, «ως τελευταία δημόσια παρέμβασή μου θέλω να δηλώσω ότι ουδέποτε κατήγγειλα τον σύζυγο μου στην Αστυνομία. Οι ισχυρισμοί ότι κατήγγειλα τον σύζυγο μου στην Αστυνομία και ότι έδωσα κατάθεση ή καταθέσεις είναι εντελώς ψευδείς».

Διαβάστε επίσης: Αυτεπαγγελτη έρευνα της Αστυνομίας για φερόμενο ξυλοδαρμό συζύγου του Φαίδωνα

«Η απορία μου είναι γιατί κάποιος να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο; Τι συμφέρον έχει; Ακολουθεί τις οδηγίες κάποιου; Με ποιο αντάλλαγμα; Και ποια είναι η επιδίωξη; Γιατί να μην σκέπτονται ότι απρόκλητα και αδικαιολόγητα προσβάλλουν τον άλλον; Γιατί να μην σέβονται τον άλλο και τα παιδιά του; Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί; Είναι αυτοί που θα μας αφυπνίσουν ή αυτοί που θα μας παραπλανήσουν για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς;», διερωτάται.

Διαβάστε επίσης: Διαψεύδει τα περί ξυλοδαρμού από τον Δήμαρχο Πάφου η σύζυγός του