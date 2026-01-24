Παίρνει θέση απέναντι σε όσα λέγονται για την ίδια και την παρουσιάζουν ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας, η σύζυγος του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδει τα όσα αναφέρει σε βίντεο η Annie Alexui, η οποία παρουσίασε έγγραφα που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αφορά περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με τον Δήμαρχο και τη σύζυγό του.

«Η οικογένεια μου δέχεται μια συντονισμένη επίθεση, προφανώς για να πληγεί πολιτικά ο σύζυγός μου. Λυπούμαι που αναγκάζομαι να παρέμβω δημόσια για να διαφυλάξω την οικογένειά μου από κακία και κουτσομπολιά. Θέλω να πω ότι ούτε προστασία χρειάζομαι, ούτε αυτόκλητους προστάτες γεμάτους σκοπιμότητες. Όλοι όσοι πραγματικά με ξέρουν, στον εργασιακό μου χώρο, στην ευρύτερη οικογένεια μας, οι φίλοι μας, ξέρουν ότι δεν είμαι θύμα και δεν έχω φόβο. Ζούμε αρμονικά με τον σύζυγο μου εδώ και 20 χρόνια».

Διαβεβαιώνει, μάλιστα, ότι ο κύριος Φαίδωνος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αξιοπρεπής και έντιμος, και είμαι πραγματικά περήφανη γι’ αυτόν και για τις μάχες που δίνει. «Ζητώ από όλους να αφήσουν τα πολιτικά παιγνίδια μακριά από εμένα και την οικογένειά μου», καταλήγει η ανάρτηση.