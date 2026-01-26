Αυτεπάγγελτη έρευνα ξεκίνησε η Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού της συζύγου από τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, ο Χριστόδουλος Κόνσολος από το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι οι Αρχές άρχισαν αυτεπάγγελτη έρευνα την Κυριακή.

«Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν πληροφορίες με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Όλα αυτά εμπίπτουν στον νόμο για βία στην οικογένεια. Να είστε σίγουροι ότι, αν προκύψουν στοιχεία που θα ξεκαθαρίζουν εν μέρει την κατάσταση, θα βγούμε και θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα», τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως η σύζυγος του Δήμαρχου Πάφου, με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδει τα όσα αναφέρει σε βίντεο η Annie Alexui, η οποία παρουσίασε έγγραφα που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αφορά περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με τον Δήμαρχο και τη σύζυγό του.

«Η οικογένεια μου δέχεται μια συντονισμένη επίθεση, προφανώς για να πληγεί πολιτικά ο σύζυγός μου. Λυπούμαι που αναγκάζομαι να παρέμβω δημόσια για να διαφυλάξω την οικογένειά μου από κακία και κουτσομπολιά. Θέλω να πω ότι ούτε προστασία χρειάζομαι, ούτε αυτόκλητους προστάτες γεμάτους σκοπιμότητες. Όλοι όσοι πραγματικά με ξέρουν, στον εργασιακό μου χώρο, στην ευρύτερη οικογένεια μας, οι φίλοι μας, ξέρουν ότι δεν είμαι θύμα και δεν έχω φόβο. Ζούμε αρμονικά με τον σύζυγο μου εδώ και 20 χρόνια».

Διαβεβαιώνει, μάλιστα, ότι ο κύριος Φαίδωνος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αξιοπρεπής και έντιμος, και είμαι πραγματικά περήφανη γι’ αυτόν και για τις μάχες που δίνει. «Ζητώ από όλους να αφήσουν τα πολιτικά παιγνίδια μακριά από εμένα και την οικογένειά μου», καταλήγει η ανάρτηση.