Ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, αναφέρεται, σε δημόσια τοποθέτησή του, σε "ανηλεή πόλεμο "εναντίον του από "συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος", κάνοντας λόγο για "απόπειρα εξόντωσής του με προσωπικό και οικογενειακό κόστος".

Όπως σημειώνει σε ανάρτηση του στα ΜΚΔ, καλωσορίζει τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση κακοποίησης γυναίκας (της συζύγου του) εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλει στην αποκατάσταση του ονόματός του, ενώ δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα για κάθαρση, παρά τις πιέσεις και τις απειλές που, όπως υποστηρίζει, δέχεται.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του τις τελευταίες μέρες, και υπό την πίεση επερχόμενων εξελίξεων, μια "εγχώρια συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος δίνει αγώνα να εξουδετερώσει τους εχθρούς της".

Ήδη, αναφέρει,"ξεκίνησε ανηλεής πόλεμος εναντίον μου, με όμηρο την οικογένειά μου και με ιστορίες που αναπαράγονται χωρίς αποτέλεσμα επί δέκα περίπου χρόνια".

Σας περίμενα, προσθέτει, σημειώνοντας πως σήμερα "ενημερώθηκα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα για ισχυρισμούς που προέρχονται από γυναίκα η οποία φαίνεται να διαμένει στην Ρωσία. Τίποτα από όλα αυτά που λέγονται για μένα και την σύζυγο μου δεν ισχύουν".

Έχουμε, συνεχίζει ο Δήμαρχος Πάφου, μια υπέρχον οικογένεια με δυο παιδιά, που όμως είναι σε ηλικία που καταλαβαίνουν, προσθέτοντας πως "καλωσορίζω την έρευνα για να καθαρίσω το όνομά μου. Και βεβαίως μετά θα είναι η σειρά μου να μιλήσω".

Επεσήμανε ακόμη στην ανάρτησή του πως τα "κυκλώματα διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος και μαύρου πολιτικού χρήματος" καταστρέφουν την πραγματική πρόοδο και το μέλλον αυτού του τόπου με τον χειρότερο τρόπο.

Προσθέτει πως αυτά που συμβαίνουν πίσω από το σκηνικό της δημοσιότητας είναι αδιανόητα και επικίνδυνα για τον λαό μας και την επιβίωση του. "Η εξουσία, όμως, που εδραίωσαν, τρίζει και το ξέρουν", αναφέρει.

Είναι γνωστό, συμπληρώνει " ότι η πολιτική μου παρουσία και οι επώνυμες καταγγελίες μου τους έχουν θορυβήσει. Γι' αυτό συνεργάζονται για το πώς θα με εξοντώσουν, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη. Άλλωστε γνώριζα, και έχω τοποθετηθεί σχετικά, πως ο πόλεμος αυτός που διεξάγεται εναντίον μου θα είναι συνεχής και ανελέητος".

Ο κ.Φαίδωνος αναφέρει πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και είναι σίγουρος ότι θα αντιμετωπίσει, παρά το βαρύ προσωπικό και οικογενειακό κόστος, θα συνεχίσει την προσπάθεια για κάθαρση.

Οι πολίτες αναφέρουν " γνωρίζουν ποιος είμαι, τι λέω και τι κάνω. Τους έχω εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι αυτοί που θέλουν να με εξαφανίσουν είναι αποφασισμένοι. Γιατί έχουν πολλά να χάσουν αν δεν εξαφανιστώ. Αλλά είμαι κι εγώ αποφασισμένος και θα είμαι παρών μέχρι τέλους", καταλήγει στην ανάρτησή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ