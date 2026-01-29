Πέντε θεματικές προτεραιότητες στους τομείς του περιβάλλοντος και του κλίματος, ανέπτυξε σήμερα, Πέμπτη η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωκοινοβουλίου.

Ανοίγοντας την ομιλία της, η κα. Παναγιώτου αναφέρθηκε στην Κύπρο τονίζοντας πως βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου, στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Πρόκειται για μια περιοχή, συνέχισε η Υπουργός, που υπάρχουν γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά επιθυμούμε την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία.

Παρατήρησε πως η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, αντιμετωπίζοντας αυξανόμενες θερμοκρασίες, παρατεταμένες ξηρασίες, έλλειψη νερού και ακραία καιρικά φαινόμενα. Εξήγησε πως αυτές οι προκλήσεις δεν είναι αφηρημένες, καθώς απειλούν άμεσα τις κοινότητές, την οικονομία και το μέλλον της Κύπρου. Για αυτό, συνέχισε η κα. Παναγιώτου, η Κύπρος προσεγγίζει το ζήτημα του περιβάλλοντος και του κλίματος όχι ως επιλογή, αλλά ως πολιτική ανάγκη.

Αναφερόμενη στο βασικό μότο της Προεδρίας «Μια Αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο», τόνισε πως αντικατοπτρίζει μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανθεκτική, πιο αυτάρκη και καλύτερα προετοιμασμένη, ενώ ταυτόχρονα παραμένει προσηλωμένη στον εξωτερικό κόσμο και ενεργά παρούσα στη διεθνή σκηνή.

Η Υπουργός Γεωργίας τόνισε πως σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα, «είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τις κλιματικές φιλοδοξίες της Ευρώπης, να επιταχύνουμε τη πράσινη μετάβαση και να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητα μέσω της καινοτομίας, της βιώσιμης ενέργειας, της διαχείρισης των υδάτων και της προστασίας των μοναδικών οικοσυστημάτων μας».

Επισήμανε πως η Κυπριακή Προεδρία, θα προωθήσει μια ισχυρή, ενωμένη ευρωπαϊκή απάντηση που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, στην ευθύνη και στην πραγματική δράση, γιατί το μέλλον της περιοχής και ολόκληρης της Ένωσης εξαρτάται από αυτήν.

Τόνισε πως υπάρχει σαφές πολιτικό όραμα για μια βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη, ικανή να επιτυγχάνει υψηλές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες μέσω πιο απλών και αποτελεσματικών πολιτικών.

Είπε παράλληλα πως η Προεδρία συμπίπτει σε μια καθοριστική στιγμή για την ευρωπαϊκή ατζέντα που αφορά το περιβάλλον και το κλίμα. Εξήγησε πως οι επιλογές που θα παρθούν τους επόμενους μήνες, θα διαμορφώσουν όχι μόνο την ικανότητά της ΕΕ να ανταποκριθούμε στην κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας και τη ρύπανση, αλλά και την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης, τη στρατηγική της αυτονομία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Επισήμανε πως στο επίκεντρο της ατζέντας της Προεδρίας, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η κοινή ευθύνη για την αντιμετώπιση της τριπλής πλανητικής κρίσης. «Ο στόχος μας δεν είναι να επιλέξουμε μεταξύ φιλοδοξίας και ανταγωνιστικότητας ή μεταξύ προστασίας και ανάπτυξης, αλλά να παρουσιάσουμε αποτελέσματα και στα δύο», εξήγησε.

Η κα. Παναγιώτου ανέφερε πως το έργο της Προεδρίας, έχει δομηθεί γύρω από πέντε αλληλένδετες θεματικές προτεραιότητες, υποστηριζόμενες από ένα σύνολο νομοθετικών φακέλων, όπου η στενή συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου θα είναι ουσιαστική.

Ανθεκτικότητα των υδάτων και προσαρμογή στο κλίμα

Η Υπουργός είπε πως η ανθεκτικότητα των υδάτων, θα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. «Το νερό δεν είναι μόνο ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Αφορά την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα, τη δημόσια υγεία και τη σταθερότητα της οικονομίας. Σε όλη την Ευρώπη, οι ξηρασίες, οι πλημμύρες και η έλλειψη νερού δεν είναι πλέον μελλοντικοί κίνδυνοι, είναι υπαρκτές πραγματικότητες», εξήγησε.

Παρατήρησε πως εάν η Ευρώπη θέλει να παραμείνει ανθεκτική, ανταγωνιστική και κοινωνικά συνεκτική, πρέπει να διαχειριστεί το νερό πιο αποτελεσματικά και πιο δίκαια.

Τόνισε πως για την επίτευξη αυτού του σκοπού, απαιτείται διεπιστημονική προσέγγιση που συνδέει την πολιτική για το νερό με τη γεωργία, την ενέργεια, τον τουρισμό, τη χωροταξία και την προσαρμογή για το κλίμα. «Απαιτεί επίσης καινοτομία, επενδύσεις και ενισχυμένη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών περιοχών», συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Κύπρου, η Υπουργός επισήμανε πως θα τεθεί η ανθεκτικότητα για το νερό στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, φέρνοντας αυτό το θέμα στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, συνδέοντας το ρητά με την ανθεκτικότητα του νερού με την ανθεκτικότητα για το κλίμα.

Ο στόχος, πρόσθεσε, είναι σαφής: καλύτερος συντονισμός μεταξύ των τομέων, ευθυγράμμιση στρατηγικών για το νερό και το κλίμα, κοινά σενάρια για το κλίμα και καλά συντονισμένη και επαρκής χρηματοδότηση.

«Στοχεύουμε να διασφαλίσουμε ότι στο επικείμενο πακέτο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο της ΕΕ για την κλιματική ανθεκτικότητα» και η Στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων, να υλοποιηθούν πλήρως με συνεργατικό τρόπο, ώστε να συμβάλουν διαρκώς στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 και το 2050», ανέφερε.

Πολιτική για το κλίμα που αποδίδει

Αναφερόμενη στη δεύτερη προτεραιότητα, η Υπουργός είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία είναι πλήρως δεσμευμένη σε μία φιλόδοξη δράση για το κλίμα, μία δράση που επιτυγχάνει πραγματική μείωση εκπομπών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Η κα. Παναγιώτου ανέφερε πως ξεχωρίζουν τρεις νομοθετικοί φάκελοι, τονίζοντας πως ο πρώτος αφορά την αναθεώρηση των προτύπων CO₂ για αυτοκίνητα και βαν.

Υπογράμμισε πως αυτό είναι το πιο ορατό στοιχείο του πακέτου για τον κλάδο αυτοκινήτου που παρουσίασε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο. «Αφορά την αποανθρακοποίηση των μεταφορών, την προστασία θέσεων εργασίας και τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης. Η Προεδρία θα εργαστεί για μια ισορροπημένη και αξιόπιστη θέση του Συμβουλίου. Οι διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν και σε επίπεδο Κοινοβουλίου, ώστε να επιτευχθεί τελική συμφωνία προς όφελος της Ευρώπης», εξήγησε.

Ο δεύτερος φάκελος αφορά την Πρόταση για βαρέα οχήματα, με την Υπουργό να αναφέρει πως είναι ουσιώδης η ρυθμιστική ασφάλεια. «Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα πράξει το ίδιο, ώστε να υπάρξει έγκαιρη συμφωνία και σαφήνεια για κατασκευαστές και επενδυτές», σημείωσε.

Ο τρίτος φάκελος, ανέφερε η κα. Παναγιώτου, είναι ο ETS2. «Έχουμε ακούσει τις ανησυχίες για την αστάθεια τιμών και τις πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις στο νέο σύστημα εμπορίας εκπομπών για κτίρια και οδικές μεταφορές. Η πρόταση της Επιτροπής για προσαρμογή του MSR είναι κρίσιμο βήμα για ομαλή έναρξη του ETS2. Το Συμβούλιο έχει υποστηρίξει την πρωτοβουλία και η Προεδρία σκοπεύει να κινηθεί γρήγορα, σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, για να επιτευχθεί συμφωνία νωρίς», εξήγησε.

Κυκλική οικονομία και μηδενική ρύπανση

Αναφερόμενη στην τρίτη προτεραιότητα, τόνισε πως αφορά την ανταγωνιστική και ανθεκτική Ευρώπη, η οποία απαιτεί ταχύτερη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Παρατήρησε πως η κυκλικότητα δεν είναι μόνο περιβαλλοντική ανάγκη, καθώς αποτελεί βιομηχανική και στρατηγική ευκαιρία, ενώ την ίδια ώρα μειώνει την εξάρτηση στις πρώτες ύλες, ενισχύει την ανθεκτικότητα και υποστηρίζει την καινοτομία.

Η Υπουργός χαιρέτισε την πρόθεση της Κομισιόν να παρουσιάσει μία Πράξη για την Κυκλική Οικονομία στα τέλη 2026 και θεωρούμε το πακέτο για τα πλαστικά ως σημαντικό πρώτο βήμα.

«Τα μελλοντικά μέτρα πρέπει να συνδυάζουν φιλοδοξία με ρεαλισμό, να διασφαλίζουν συνοχή και νομική βεβαιότητα, ενώ θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι πραγματικότητες των κρατών μελών», ανέφερε.

Επισήμανε παράλληλα, πως η συζήτηση θα προωθηθεί σε επίπεδο Υπουργών και θα τεθούν σημαντικά ζητήματα σχετικά με τις εισαγωγές πλαστικών, την εμπορική προστασία και προστιθέμενη την αξία της διασυνοριακής συνεργασία, μέσω κυκλικότητας και περιφερειακών κόμβων.

Ταυτόχρονα, η Υπουργός Γεωργίας είπε πως η προστασία της ανθρώπινης υγείας και των οικοσυστημάτων παραμένει βασική πολιτική προτεραιότητα.

Υπό την Κυπριακή Προεδρία, συνέχισε, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του REACH, εφόσον αυτή υποβληθεί από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του πλαισίου, διατηρώντας τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας.

Δήλωσε την ετοιμότητά της για συνεργασία με το Κοινοβούλιο για τον Κανονισμό ECHA, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που αναπτύχθηκαν κατά τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις «Μία ουσία, Μία Αξιολόγηση».

Απλούστευση χωρίς μείωση της φιλοδοξίας

Αναλύοντας την τέταρτη προτεραιότητα, η κα. Παναγιώτου είπε πως η απλοποίηση, δεν σημαίνει απορρύθμιση. «Αφορά το να λειτουργεί καλύτερα η περιβαλλοντική νομοθεσία», εξήγησε.

Επισήμανε πως η Προεδρία έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις στο Συμβούλιο για το Πακέτο Omnibus και θα εργαστεί ενεργά για την προώθησή του.

«Το βασικό μας μέτρο είναι η μείωση της περιττής γραφειοκρατίας, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, ενώ διατηρώντας παράλληλα ισχυρά περιβαλλοντικά πρότυπα», σημείωσε.

Την ίδια ώρα είπε πως θα προωθηθεί το Δέκατο Πακέτο Omnibus για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, ακολουθώντας την πορεία που καθόρισε το Τρίο.

Επιπλέον, η Υπουργός ανέφερε πως η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Στρατηγική Βιοοικονομίας της ΕΕ.

Τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου, σημείωσε η κα. Παναγιώτου, θα παρέχουν την κατάλληλη εντολή στην Κομισιόν και στα κράτη μέλη για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά, την υποστήριξη αγροτικών κοινοτήτων, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών. «Αυτό είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς η βιωσιμότητα και η ευημερία μπορούν να αλληλοενισχύονται», δήλωσε.

Ο ρόλος της Ευρώπης στη διεθνή περιβαλλοντική διακυβέρνηση

Η κα. Παναγιώτου επισήμανε πως η πέμπτη προτεραιότητα αφορά τον ρόλο της Ευρώπης στη διεθνή περιβαλλοντική διακυβέρνηση, προσθέτοντας πως το 2026 θα είναι καθοριστικό έτος για τη διεθνή περιβαλλοντική δράση.

Επισήμανε ότι η Κύπρος θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά με μία ισχυρή, αξιόπιστη και συνεπή φωνή στα παγκόσμια φόρουμ, από το ζήτημα του νερού και τη βιοποικιλότητα έως τα χημικά, τους ωκεανούς και τα αποδημητικά είδη.

«Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε ισχυρή εμπλοκή της ΕΕ στη Διάσκεψη COP15 στη Βραζιλία, με έμφαση στη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, την προστασία των οικοτόπων και τη βελτίωση της παρακολούθησης. Χαιρετίζουμε επίσης την έναρξη εφαρμογής της Συμφωνίας BBNJ, ένα ιστορικό ορόσημο για τη διακυβέρνηση των ωκεανών», συμπλήρωσε.

Το όραμα στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και του περιβάλλοντος

Σε δηλώσεις που παραχώρησε με το πέρας της συνεδρίας της ENVI, η κα. Παναγιώτου είπε πως ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις με τις Επιτροπές της Γεωργίας, της Αλιείας και του Περιβάλλοντος στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου αναδείχθηκε το όραμα της Κυπριακής Προεδρίας.

Αναλύοντας το όραμα, η Υπουργός είπε πως στοχεύει στη συνεισφορά για τη δημιουργία μίας Ευρώπης πιο αυτόνομης, αλλά την ίδια ώρα ανοικτή στον κόσμο. «Οι τομείς της αλιείας, της γεωργίας και του περιβάλλοντος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, με το όραμα και τους στόχους που έχουν τεθεί, για μία Ευρώπη πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική και πιο βιώσιμη», συμπλήρωσε.

Σε όλες τις Επιτροπές τονίστηκε πως η Προεδρία θα δρα ως έντιμος διαμεσολαβητής, για την Ευρώπη, για τους Ευρωπαίους πολίτες, για τους αγρότες, έχοντας μία στενή συνεργασία με όλους τους θεσμούς, είπε.

Στην Επιτροπή Αλιείας, συνέχισε, αναδείχθηκαν οι συζητήσεις που θα έλθουν σχετικά με την επαναξιολόγηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και πως θα προωθηθούν οι συζητήσεις για μία θετική κατάληξη στο πλαίσιο της Προεδρίας.

Όσον αφορά την Επιτροπή Γεωργίας, η κα. Παναγιώτου ανέφερε πως αναδείχθηκε η προτεραιότητα, που είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική και με ποιό τρόπο θα εργαστεί η Προεδρία τις επόμενες ημέρες για την ανάπτυξη των Κανονισμών, που βελτιώνουν τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων αλλά και στην αγορά.

Η Υπουργός αναφερόμενη στην ENVI, ανέφερε ότι αναλύθηκαν οι προτεραιότητες της Προεδρίας, εξηγώντας πως μία από τις βασικές στοχεύσεις είναι τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφορικά με τη βιοοικονομία, για τη βελτίωση της προόδου στη μείωση των εκπομπών αερίων των αυτοκινήτων.

Είπε τέλος πως θα επιδιωχθούν τα απαραίτητα βήματα για την αναγκαία χρηματοδότηση που αφορά τόσο τον πρωτογενή τομέα όσο και τη διασφάλιση του περιβάλλοντος.

