Στο Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, στις Βρυξέλλες, συμμετείχε χθες, Τετάρτη ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ως κεντρικός ομιλητής, αναφερόμενος στη συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση των διαφόρων πρωτοβουλιών της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, αποτυπώνοντας παράλληλα τις προτεραιότητες της Προεδρίας για το εξάμηνο αυτό.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Αμυνας αναφέρει ότι ο κ. Πάλμας ανέφερε ως βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας τη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και υποθαλάσσιων υποδομών, την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, τη στρατιωτική κινητικότητα, καθώς και την ενδυνάμωση της δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάληψη ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Επεσήμανε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας και αυξημένων προκλήσεων ασφάλειας και τόνισε την ανάγκη μετάβασης από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη συνεργασία για την ανάπτυξη κοινών αμυντικών δυνατοτήτων.

Ο Υπουργός ανέδειξε, επίσης, τη διαχρονική αξία του έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Κύπρου στο έργο του Οργανισμού. Τόνισε, παράλληλα, τον κεντρικό ρόλο του Οργανισμού στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την υλοποίηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Πάλμας υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και ανάδειξη του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, καθώς και για την προώθηση μιας πιο συνεκτικής ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η συνεργασία αποτελεί αναγκαιότητα για την ασφάλεια της Ευρώπης και των πολιτών της.

Το Συνέδριο προσφώνησαν η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Επιτροπής και Επικεφαλής του Οργανισμού Kaja Kallas, ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Andrius Kubilius καθώς και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας André Denk.

Σε αυτό έλαβαν μέρος Υπουργοί Άμυνας, καθώς και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σύμφωνα με την ημερησία διάταξη των εργασιών του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

