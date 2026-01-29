«Κατά την Κυπριακή Προεδρία θα στηρίξουμε την περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει πίσω ανέφερε την Πέμπτη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Κατά την ομιλία της, στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του ΕΚ, όπου παρέστη μαζί με τους Υπουργούς Εργασίας, Μαρίνο Μουσιούττα και Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, για παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η κ. Παπαέλληνα είπε πως σύμφωνα με το κοινωνικό κεκτημένο της ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για μία ισχυρή Ευρώπη, παραμένουν προσηλωμένοι στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην ενδυνάμωση των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Η Υφυπουργός αναπτύσσοντας τις τέσσερις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για στήριξη του Κοινωνικού Πυλώνα, επισήμανε ότι αυτές είναι Καταπολέμηση της Φτώχειας με έμφαση στην παιδική φτώχεια, η ευημερία των παιδιών, η ενίσχυση της μακροχρόνιας φροντίδας και ενεργού γήρανσης και η προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

«Θα προωθήσουμε στοχευμένες πολιτικές για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης, τη μείωση της φτώχειας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα από κοινού τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες μίας δίκαιης πράσινης και ψηφιακής μετάβασης», εξήγησε.

Υπογράμμισε την φιλοδοξία της για μια Ευρωπαϊκή Ένωση ευημερίας, συνοχής και προοπτικής, μια Ένωση όπου κάθε παιδί, κάθε ενήλικας και κάθε άτομο, θα έχει ίσες ευκαιρίες να ευημερήσει και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Κατά την Κυπριακή Προεδρία, σημείωσε η κα. Παπαέλληνα, αναμένεται η ανακοίνωση της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, την οποία η Προεδρία θα προωθήσει ενεργά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες καθώς και για την προώθηση της καταπολέμησης της φτώχειας στην Ένωση.

Παράλληλα, είπε πως η Προεδρία θα ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, που θα διεξαχθεί στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2026, στη Λευκωσία.

Την ίδια ώρα, η Υφυπουργός ανέφερε πως η Προεδρία επαναβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση, για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών και την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, ως βασικά στοιχεία της κοινωνικής ατζέντας. Πρόσθεσε ότι ο σκοπός είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί μπορεί να ευημερεί και να αναπτύσσει πλήρως τις δυνατότητές και ικανότητες του. «Τα παιδιά αποτελούν το μέλλον της Ευρώπης και η επένδυση στο παρόν συνιστά μακροχρόνια επένδυση για την κοινωνία και την ευημερία μας», δήλωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε η Υφυπουργός, προωθούμε την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της Βαρκελώνης.

Ανέφερε πως η Κυπριακή Προεδρία έχει ήδη υποβάλει στο Συμβούλιο προς συζήτηση δέσμη Συμπερασμάτων Συμβουλίου με τίτλο «Επένδυση στα Παιδιά: Ενίσχυση της Παιδικής Ευημερίας, της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Παιδικής Φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Εξήγησε πως τα Συμπεράσματα είναι επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση και αναμένεται να υιοθετηθούν στο Συμβούλιο EPSCO τον Μάρτιο του 2026.

Παράλληλα, είπε πως θα ακολουθήσει τον Μάιο του 2026 Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη, στην Κύπρο, με τίτλο «Κανένα Παιδί δεν Μένει Πίσω», σε συνδυασμό με τη συνάντηση των εθνικών συντονιστών για την Εγγύηση για το Παιδί.

Εξίσου σημαντική, συνέχισε η κα. Παπαέλληνα, είναι η ενίσχυση της μακροχρόνιας φροντίδας και της ενεργού γήρανσης, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, διαγενεακή αλληλεγγύη και ισορροπία, με τη διασφάλιση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας μακροχρόνια φροντίδα, που να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του γηράσκοντος πληθυσμού. Παράλληλα, επισήμανε πως θα προωθηθεί η κοινωνική, πολιτιστική και κοινοτική συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, ενισχύοντας την ευημερία και την ποιότητα ζωής τους.

Τόνισε πως η Κύπρος θα αναδείξει το ζήτημα μέσω πολιτικής συζήτησης στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, στις 12–13 Φεβρουαρίου στη Λευκωσία, η οποία θα επικεντρωθεί στις κύριες προκλήσεις που συνδέονται με τη διασφάλιση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας μακροχρόνια φροντίδα που να ανταποκρίνεται στις αναφυόμενες ανάγκες της γήρανσης.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, ανέφερε πως η προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, ενδυνάμωση και ενίσχυσή τους, μέσω υψηλής ποιότητας, προσβάσιμων, ανθρωποκεντρικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Προεδρίας. Πρόσθεσε πως η προώθηση της ουσιαστικής συμμετοχής, ενεργής ένταξης και ίσων ευκαιριών σε όλους τους τομείς της ζωής, στη βάση υπηρεσιών και θετικών μέτρων, αποτελεί κεντρικό θεματικό μας πυλώνα.

Την ίδια ώρα, είπε πως αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και να διασφαλίζει πραγματική υποστήριξη στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αναφερόμενη στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες, τόνισε ότι παραμένει η πυξίδα των πολιτικών και δράσεων της Προεδρίας. «Η ενίσχυση της στρατηγικής πρέπει να βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της και να προωθεί περαιτέρω την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα», συμπλήρωσε.

Εξήγησε ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες δεν είναι μόνο ηθική επιταγή αλλά και κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα, καθώς μια κοινωνία που αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό όλων των πολιτών είναι πιο δυνατή, παραγωγική και συνεκτική.

Επισήμανε παράλληλα πως στα πλαίσια της Προεδρίας, θα διοργανωθεί Συνέδριο Υψηλού επιπέδου με θέμα την «Ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες», διαδοχικά με συνάντηση της Πλατφόρμας για την Αναπηρία, η οποία για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί εκτός Βρυξελλών και η οποία θα διεξαχθεί στην Κύπρο.

Κλείνοντας την ομιλία της η κα. Παπαέλληνα τόνισε πως αναμένεται με ενδιαφέρον η επικαιροποιημένη Στρατηγική, κατά το δεύτερο τρίμηνο 2026.

«Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε με όποιο δυνατό τρόπο προς την πλήρη ενσωμάτωση και πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε όλους τους τομείς της ζωής», κατέληξε.

Ωφέλιμα αποτελέσματα για όλους τους πολίτες

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας της EMPL, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, αφού αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κοινωνικής πολιτικής, πρόσθεσε πως η σημερινή συζήτηση επιβεβαίωσε τη σημασία που προσδίδει η Κυπριακή Προεδρία στη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ούτως ώστε, συνέχισε η Υφυπουργός, οι δράσεις μας να αντικατοπτρίζουν κοινές φιλοδοξίες και να συμβάλουν στην προώθηση μιας ισχυρής και συμπεριληπτικής Ευρώπης με ωφέλιμα αποτελέσματα για όλους τους πολίτες.

