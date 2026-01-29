Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας χαιρετίζει τις πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, οι οποίες αφορούν προσφυγές Σύρων υπηκόων εναντίον απορριπτικών αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υφυπουργείου, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις «δικαιώνουν στην πράξη τη μεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης».

Σε γραπτή δήλωση του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη υπενθυμίζεται ότι το Υφυπουργείο, «εδώ και καιρό, εξετάζει εντατικά τις εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου και, όπου δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, προβαίνει σε απόρριψη».

«Στις συγκεκριμένες υποθέσεις, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου είναι νόμιμες και ορθές, επιβεβαιώνοντας ότι βασίστηκαν σε δέουσα έρευνα και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων και των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου», σημειώνει ο κ. Ιωαννίδης.

Οι αποφάσεις αυτές, προσθέτει, «έχουν τεράστια σημασία, καθώς δικαιώνουν στην πράξη τη μεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης».

Ο Υφυπουργός συνεχίζει αναφέροντας ότι «ως προκύπτει από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, η διεθνής προστασία δεν μπορεί να στηρίζεται σε γενικές διαπιστώσεις ή αόριστους ισχυρισμούς, αλλά απαιτεί εξατομικευμένη και πειστική τεκμηρίωση πραγματικού κινδύνου δίωξης ή σοβαρής βλάβης. Επίσης, από τις αποφάσεις συνάγεται αυτό που τονίζουμε συνεχώς, ότι, δηλαδή, οι οικονομικοί λόγοι ή η επιδίωξη καλύτερων συνθηκών ζωής δεν συνιστούν από μόνοι τους λόγους παροχής ασύλου».

Κατά συνέπεια, αναφέρει, «οι αιτούντες των οποίων οι προσφυγές απορρίφθηκαν, υποχρεωτικά θα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες».

«Η εξέλιξη αυτή ανοίγει πλέον τον δρόμο για την αύξηση των επιστροφών στη Συρία, πάντοτε με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και στις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας», επισημαίνει ο κ. Ιωάννιδης.

Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, καταλήγει ο Υφυπουργός στη γραπτή δήλωσή του, «θα συνεχίσει να εργάζεται με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα για μια δίκαιη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, καθώς και να μεταχειρίζεται με αυστηρότητα τις αβάσιμες αιτήσεις, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ασύλου».

Πηγή: ΚΥΠΕ

