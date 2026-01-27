Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό πραγματικά απαιτητικές γεωπολιτικές συνθήκες, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, ενώπιον των μελών της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) του Ευρωκοινοβουλίου.

Σε ομιλία την Τρίτη, στο πλαίσιο της επίσκεψης των Υπουργών στο Ευρωκοινοβούλιο, ο κ. Δαμιανός τόνισε ότι σε όλη τη γειτονιά μας και πολύ πιο πέρα, η αστάθεια και οι ταχείες μεταβολές στη διεθνή τάξη καθιστούν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης πιο ζωτικής από ποτέ.

Με το σύνθημα «Μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή στον Κόσμο», δήλωσε ο κ. Δαμιανός, η Κύπρος δεσμεύεται να στηρίξει την Ένωση στην αντιμετώπιση αυτών των αβεβαιοτήτων με ενότητα, σαφήνεια στόχου και αταλάντευτη δέσμευση στις κοινές αξίες.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, το κάνει με αίσθημα πραγματικής συνεργασίας και βαθιάς εκτίμησης για τον ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωκοινοβούλιο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.

Ο κ. Δαμιανός δήλωσε ότι το πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας βασίζεται σε πέντε πυλώνες που αντανακλούν τις πιο επείγουσες στρατηγικές ανάγκες της Ένωσης: ενίσχυση της ασφάλειας και της αμυντικής ετοιμότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και διασφάλιση ότι η Ευρώπη παραμένει ανοιχτή και ενεργή στον κόσμο. «Όλα αυτά στηριγμένα στις κοινές αξίες και σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για μια ανθεκτική και αυτόνομη Ένωση», εξήγησε.

Οι πυλώνες αυτοί, τόνισε, δεν αποτελούν αφηρημένα πλαίσια πολιτικής, αλλά τη ραχοκοκαλιά της πολιτικής μας προσέγγισης σε μια στιγμή όπου η Ευρώπη πρέπει να ενεργεί με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική εμπορίου καταλαμβάνει κεντρική θέση στον Τρίτο Πυλώνα. Σημείωσε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια πολιτική ετικέτα, καθώς αντανακλά μια απλή αλήθεια. Δήλωσε πως η ευημερία και η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτώνται από την ικανότητά μας να παραμένουμε συνδεδεμένοι με τον κόσμο, να δημιουργούμε ισχυρές και δίκαιες συνεργασίες και να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας όταν χρειάζεται.

Υπογράμμισε ότι με πολλούς τρόπους, το εμπόριο είναι το σημείο όπου όλα αυτά συγκλίνουν, καθώς καθορίζει πώς συνεργαζόμαστε με άλλους, πώς προστατεύουμε τις αξίες μας και πώς διασφαλίζουμε ότι η Ευρώπη παραμένει ανταγωνιστική και ανθεκτική σε έναν αβέβαιο κόσμο.

Ο κ. Δαμιανός δήλωσε παράλληλα ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με βασικούς εταίρους στην Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Τόνισε ότι οι συνεργασίες αυτές είναι ουσιώδεις, όχι μόνο επειδή ενισχύουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και διαφοροποιούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και επειδή επιτρέπουν την οικοδόμηση δίκαιων, βιώσιμων και αμοιβαία επωφελών οικονομικών σχέσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι το παραδοσιακό σύστημα βασισμένο σε κανόνες υποχωρεί και αντικαθίσταται από ένα πλαίσιο διαμορφωμένο από πολιτική ισχύος και κατακερματισμό. Σε αυτό το περιβάλλον, υπογράμμισε, χρειαζόμαστε μια ανανεωμένη και ειλικρινή αφήγηση για το εμπόριο.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι αφενός πρέπει να συνεχιστεί η επέκταση του δικτύου συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, αφετέρου να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Τόνισε ότι η Προεδρία θα δώσει επίσης προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των υπολειπόμενων διαδικασιών στο Συμβούλιο για συμφωνίες που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.

Υπογράμμισε ότι η εφαρμογή των συμφωνιών δεν είναι απλώς τεχνικό βήμα, αλλά το σημείο όπου οι αποφάσεις της ΕΕ γίνονται πραγματικότητα για τους πολίτες.

Όταν υπογράφουμε μια συμφωνία, ανέφερε, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αναμένουν να δουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή. «Στις ευκαιρίες που έχουν, στις αγορές που μπορούν να προσεγγίσουν και στη σταθερότητα στην οποία μπορούν να βασιστούν», πρόσθεσε.

Ο κ. Δαμιανός τόνισε ότι μετά από περισσότερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, η ΕΕ και οι εταίροι του Mercosur υπέγραψαν επίσημα τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ–Mercosur (EMPA) και τη Μεταβατική Συμφωνία Εμπορίου (iTA) στις 17 Ιανουαρίου 2026, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή «πραγματικά ιστορική».

Σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας, δήλωσε, οι συμφωνίες αυτές στέλνουν σαφές και αποφασιστικό μήνυμα: η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στέκεται ακλόνητα υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας και ενός παγκόσμιου εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες, δικαιοσύνη και προβλεψιμότητα.

Εκτός από τη διάσταση της οικονομίας, οι συμφωνίες θα εμβαθύνουν τον πολιτικό μας διάλογο με τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη και προσφέρουν μια ανανεωμένη πλατφόρμα για να αντιμετωπίσουμε από κοινού κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες, από τη βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι τη ψηφιακή μετάβαση και τη διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο, ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, τώρα χρειάζεται οι συμφωνίες ΕΕ–Mercosur να γίνουν πραγματικότητα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, "και αναγνωρίζουμε πλήρως την πολυπλοκότητα του φακέλου".

"Αλλά δεδομένης της στρατηγικής σημασίας του — οικονομικά, γεωπολιτικά και περιβαλλοντικά — είναι ζωτικής σημασίας να συνεργαστούμε για να προχωρήσουμε γρήγορα και υπεύθυνα προς την έγκριση του Κοινοβουλίου", είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στο σημαντικό οικονομικό βάρος των συμφωνιών, καθώς θα ανοίξουν νέες εξαγωγικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, θα ενισχύσουν τις αλυσίδες αξίας σε βασικούς τομείς και θα βοηθήσουν στην διαφοροποίηση πηγών κρίσιμων πρώτων υλών, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της ΕΕ.

Υπογράμμισε ότι εκτός από την οικονομική διάσταση, οι συμφωνίες θα εμβαθύνουν τον πολιτικό διάλογο με τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, προσφέροντας ανανεωμένη πλατφόρμα για κοινή αντιμετώπιση προκλήσεων και ευκαιριών, από τη βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι τη ψηφιακή μετάβαση και τη διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο.



Πηγή: ΚΥΠΕ