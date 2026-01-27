Η επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας δεν θα κριθεί μόνο από τους φακέλους που θα κλείσουν, αλλά από την εμπιστοσύνη που θα οικοδομηθεί μεταξύ θεσμών, κρατών-μελών και πολιτών», είπε η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τόνισε δε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, γίνεται ξεκάθαρο πως είμαστε μια Ένωση αξιών και μια Ένωση κράτους δικαίου».

«Είναι προνόμιο και τιμή να απευθύνομαι στην Επιτροπή LIBE, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, στην αρχή της Κυπριακής Προεδρίας», ανέφερε η κ. Ραουνά, υπογραμμίζοντας ότι η LIBE αποτελεί τον θεσμικό χώρο «όπου η ασφάλεια συναντά την ελευθερία και η πολιτική συναντά τα δικαιώματα των πολιτών».

Μέσα από το έργο της Επιτροπής πρόσθεσε η Υφυπουργός «η ευρωπαϊκή δράση παραμένει σταθερά γειωμένη στη δημοκρατία, στα θεμελιώδη δικαιώματα και στο κράτος δικαίου, διασφαλίζοντας ότι η Ένωσή μας δεν είναι μόνο αποτελεσματική, αλλά και θεμιτή και υπόλογη στα μάτια των πολιτών της».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πρόσφατες γεωπολιτικές και θεσμικές προκλήσεις, σημειώνοντας πως «υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, γίνεται ξεκάθαρο ότι είμαστε μια Ένωση αξιών και μια Ένωση κράτους δικαίου. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος, αυτό είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο – και ξεκινά από το εσωτερικό μας».

Η κ. Ραουνά μοιράστηκε και τον έντονο συμβολισμό της παρουσίας της, νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην ειδική συνεδρία για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. «Ήταν μια σπαρακτική υπενθύμιση του τι συμβαίνει όταν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτυγχάνουν – και του γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε», ανέφερε.

«Χωρίς κράτος δικαίου δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε η ενιαία αγορά», τόνισε η Υφυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το κράτος δικαίου δεν αποτελεί απλώς πολιτική αρχή, αλλά και θεμέλιο της οικονομικής λειτουργίας της Ένωσης. «Το κράτος δικαίου έχει και διάσταση ενιαίας αγοράς. Χωρίς σεβασμό στο κράτος δικαίου, στις κοινές αξίες, στον θεμιτό ανταγωνισμό και στη νομική ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενιαία αγορά απλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση. «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές από ξένη παρέμβαση, κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές επιχειρήσεις, που επιχειρούν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την κοινωνική συνοχή».

«Περισσότερο από ποτέ, στο σημερινό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, οφείλουμε να σταθούμε ακλόνητοι στις αξίες μας», υπογράμμισε. Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στη συμβολική και πολιτική σημασία της Κυπριακής Προεδρίας, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ που παραμένει διαιρεμένο και υπό στρατιωτική κατοχή. «Στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία ως το τελευταίο κράτος-μέλος που παραμένει διαιρεμένο και υπό στρατιωτική κατοχή. Γνωρίζουμε από βιωμένη εμπειρία τι σημαίνει ανασφάλεια και παραβίαση θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καθημερινότητα. Είναι καταστροφικό».

Όπως τόνισε, αυτή η εμπειρία ενισχύει τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας: «Αυτή η οπτική, διαμορφωμένη από την ανθεκτικότητα και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ενισχύει τη δέσμευσή μας για μια Ένωση που προστατεύει τους πολίτες της, υπερασπίζεται τις αξίες της, το κράτος δικαίου και τη διεθνή νομιμότητα».

Η κ. Ραουνά παρουσίασε τους πέντε αλληλένδετους πυλώνες της Κυπριακής Προεδρίας, με επίκεντρο μια «πιο αυτόνομη αλλά και ανοιχτή στον κόσμο» Ένωση: «Η Προεδρία μας καθοδηγείται από έναν κεντρικό στόχο: μια Ένωση πιο αυτόνομη και ταυτόχρονα ανοιχτή στον κόσμο. Αυτονομία ως το επόμενο αναγκαίο βήμα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα ολοκλήρωσης».

Οι πυλώνες αφορούν την αυτονομία μέσω της ασφάλειας, της άμυνας και της ετοιμότητας, την αυτονομία μέσω της ανταγωνιστικότητας, μια Ένωση ανοιχτή στον κόσμο, μια Ένωση χωρίς αποκλεισμούς, και έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για μια αυτόνομη Ευρώπη. «Μια αυτόνομη Ένωση είναι πάνω απ’ όλα μια δημοκρατική Ένωση», σημείωσε.

Αναφερόμενη στις θεσμικές προτεραιότητες, η Υφυπουργός ανακοίνωσε συγκεκριμένα βήματα για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. «Θα ενισχύσουμε το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση, βασιζόμενοι στον ετήσιο κύκλο κράτους δικαίου και στις εν εξελίξει διαδικασίες του Άρθρου 7».

Υπενθύμισε ότι ήδη πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι θεματικοί διάλογοι για τέσσερα κράτη-μέλη (Εσθονία, Δανία, Ελλάδα και Ισπανία) στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Δευτέρας, ενώ τον Μάιο θα ακολουθήσουν συζητήσεις για Γαλλία, Κροατία, Ιταλία και Λετονία. «Στόχος μας είναι εποικοδομητικές, προσανατολισμένες σε αποτελέσματα συζητήσεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την αποτροπή δημοκρατικής οπισθοδρόμησης».

Ανακοίνωσε επίσης τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου διάσκεψης για το κράτος δικαίου στη Λευκωσία στις 6 και 7 Μαΐου, με πρόσκληση συμμετοχής και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για τη διαδικασία του Άρθρου 7 κατά της Ουγγαρίας, σημείωσε ότι «θα προωθήσουμε τη διαδικασία διατηρώντας ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο. Υπό το πρίσμα των εξελίξεων επί του εδάφους, θα πραγματοποιήσουμε νέα ακρόαση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Ιούνιο».

Κλείνοντας, έδωσε έμφαση και στην απλοποίηση της νομοθεσίας. «Η απλοποίηση και η καλύτερη νομοθέτηση αποτελούν βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. Θα εργαστούμε αποφασιστικά και χωρίς αποκλεισμούς, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε οι κανόνες να είναι πιο απλοί, αναλογικοί και ευκολότεροι στην εφαρμογή, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Η Υφυπουργός έκλεισε την τοποθέτηση της με σαφές μήνυμα συνεργασίας προς την Επιτροπή LIBE. «Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση μοναδική. Η επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας δεν θα κριθεί μόνο από τους φακέλους που θα κλείσουν, αλλά από την εμπιστοσύνη που θα οικοδομηθεί μεταξύ θεσμών, κρατών-μελών και πολιτών».



Πηγή: ΚΥΠΕ