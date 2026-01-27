Τη σταθερή δέσμευση της Κύπρου για την προώθηση της παιδικής ευημερίας και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας εξέφρασε η η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Παπαέλληνα η οποία απηύθυνε την Τρίτη ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας για τη Θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί (Child Guarantee), ύστερα από πρόσκληση του Ευρωβουλευτή Hristo Petrov.

Η Υφυπουργός τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί αποτελεί θεμελιώδη πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε κανένα παιδί να μη στερείται βασικά αγαθά και υπηρεσίες λόγω κοινωνικών ή οικονομικών ανισοτήτων.

Επισήμανε ότι στην Κύπρο η Εγγύηση για το Παιδί υλοποιείται μέσω ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών, που στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αναφερόμενη στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κοινωνική ατζέντα της Προεδρίας καθοδηγείται από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με έμφαση στην ίση πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές, προσβάσιμες και εξατομικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επένδυση στο μέλλον των παιδιών, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. Όπως σημειώθηκε, η προώθηση της παιδικής ευημερίας, η εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και η ενίσχυση της πρόσβασης σε προσιτή και υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, σύμφωνα με τους στόχους της Βαρκελώνης, βρίσκονται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας.

Η Υφυπουργός ενημέρωσε, επίσης, ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει υποβάλει προς συζήτηση στο Συμβούλιο δέσμη Συμπερασμάτων με τίτλο «Επένδυση στα Παιδιά: Ενίσχυση της Παιδικής Ευημερίας, της Κοινωνικής Ένταξης και της Καταπολέμησης της Παιδικής Φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τα οποία αναμένεται να υιοθετηθούν στο Συμβούλιο EPSCO τον Μάρτιο του 2026.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι τον Μάιο του 2026 η Κύπρος θα φιλοξενήσει Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη με τίτλο «Κανένα Παιδί δεν Μένει Πίσω», σε συνδυασμό με τη συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας Γιάννης Νικολαΐδης, επεξήγησε περαιτέρω τη σημασία επενδύσεων στην κοινωνική πολιτική και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις ευρωβουλευτών σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής της Εγγύησης για το Παιδί στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Εθνική Συντονίστρια για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί Κύπρου Μαρία Γιάγκου, ενημέρωσε την Ομάδα Εργασίας για τις οριζόντιες δράσεις και πολιτικές για το παιδί.

Κλείνοντας, η κ. Παπαέλληνα υπογράμμισε τη σημασία της στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε οι πολιτικές δεσμεύσεις να μεταφραστούν σε απτές και ουσιαστικές βελτιώσεις για τη ζωή όλων των παιδιών στην Ευρώπη.



Πηγή: ΚΥΠΕ