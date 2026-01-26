Αποτροπιασμό και οργή του για τις πρόσφατες, απαράδεκτες από κάθε άποψη, όπως αναφέρει, δηλώσεις του Ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, εκφράζει το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, ως θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας κάθε πολίτη.

«Το να χαρακτηρίζεται η κατηγορία S14 των Παραολυμπιακών Αγώνων, που αφορά συνανθρώπους μας με νοητική αναπηρία, ως κατηγορία ‘για τους πελλούς’, δεν αποτελεί ούτε ‘αστοχία’, ούτε ‘αδυναμία έκφρασης’», αλλά «είναι η επιτομή του κοινωνικού εκφασισμού και της απόλυτης πνευματικής ένδειας», αναφέρει σε ανακοίνωση το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου.

Σημειώνει ότι «είναι τραγικό, την ώρα που το αναπηρικό κίνημα, η ΚΥΣΟΑ και η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή δίνουν καθημερινές μάχες για την εξάλειψη του στίγματος, ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος της Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο να ανασύρει από τον βούρκο του παρελθόντος όρους που παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές εγκλεισμού και χλεύης».

Το Παρατηρητήριο αναφέρει ότι συντάσσεται πλήρως με τον Αντιδήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς και όλους τους φορείς που ζητούν «την άμεση και δημόσια απολογία του, όχι μια τυπική ‘συγνώμη’ μέσω TikTok, αλλά μια έμπρακτη αναγνώριση της ζημιάς που προκάλεσε στον πολιτικό πολιτισμό της χώρας μας» και προσθέτει ότι "η Κύπρος του 2026 δεν ανήκει σε εκείνους που γελούν υποτιμητικά με την αναπηρία, αλλά σε εκείνους που αγωνίζονται για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς".

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: ΑΛΜΑ για Φειδία: Εκφράζει την ελπιδα να αντιληφθεί το σφάλμα του