Την ελπίδα ο Eυρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου να αντιληφθεί το σφάλμα του και να κάνει το αναμενόμενο, εκφράζει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, αναφέροντας ότι «τα δημόσια πρόσωπα, ιδιαίτερα, οφείλουν να είναι πολλαπλώς προσεκτικά, καθότι ο λόγος τους εκφέρεται δημόσια - αναπαράγεται, αντιγράφεται, επιδρά».

Σε ανακοίνωση, το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο αναφέρει ότι «όταν τα δημόσια πρόσωπα δεν αντιλαμβάνονται καν το σφάλμα τους, πόσω δε μάλλον όταν δεν ζητούν συγνώμη για τα λεκτικά ατοπήματά τους, αποδεικνύουν νοοτροπία» και «δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να αντιληφθούν τι αξίες πρεσβεύουν».

«Το πώς μιλάμε δεν είναι μόνο θέμα καλών τρόπων, αν κι αυτό δεν είναι ασήμαντο. Ούτε είναι θέμα πολιτικής ορθότητας. Πρωτίστως, είναι θέμα σεβασμού σε άλλους ανθρώπους», καταλήγει.