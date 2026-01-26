Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρουσιάσει η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες.

Όπως μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, η Υφυπουργός θα συμμετέχει, επίσης, στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 και με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας.

Στις 26 Ιανουαρίου η Υφυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό και θα τελέσει τα εγκαίνια της έκθεσης των εγκαταστάσεων και έργων, που θα κοσμούν τα κτήρια του Συμβουλίου της ΕΕ Justus Lipsius και Europa κατά την διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας.

Την έκθεση επιμελήθηκε ο διεθνούς φήμης Κύπριος σχεδιαστής Μιχάλης Αναστασιάδης και σε αυτή συμμετέχουν οι Κλείω Χατζηγεωργίου, Πηνελόπη Ιωάννου, Στέλιος Καλλινίκου, Ιωάννα Λουκά, Μαριέττα Μαυροκορδάτου και ο Πόλυς Πεσλίκας. Κατά την εκδήλωση ο Μιχάλης Αναστασιάδης θα παρουσιάσει το σκεπτικό της έκθεσης και στη συνέχεια θα ξεναγήσει τους προσκεκλημένους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στις 27 Ιανουαρίου, η κ. Κασσιανίδου θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας ενώπιον της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά την παρουσίασή της, στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT), η κα Υφυπουργός αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί στις συζητήσεις που προγραμματίζονται για το Πρόγραμμα AgoraEU, στην προώθηση ενεργειών για υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης για την Πολιτιστική Πυξίδα για την Ευρώπη (Culture Compass for Europe), καθώς και για την προώθηση του Προγράμματος Εργασίας για τον Πολιτισμό (EU Work Plan for Culture).

Επίσης, θα αναφερθεί στο ζήτημα του θεσμού για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης (European Capitals of Culture), και στην Ευρωπαϊκή Ασπίδα για τη Δημοκρατία (European Democracy Shield) με έμφαση την ενίσχυση του γραμματισμού στα ΜΜΕ.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα απευθύνει χαιρετισμό στα εγκαίνια της έκθεσης «Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας» του Άντρου Ευσταθίου και της έκθεσης με έργα από τη συλλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα παρουσιαστούν στο κτήριο Spinelli.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στις Βρυξέλλες, η Υφυπουργός θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με αξιωματούχους του Ευρωκοινοβουλίου.

Η κ. Κασσιανίδου επιστρέφει στην Κύπρο στις 28 Ιανουαρίου 2026.



Πηγή: ΚΥΠΕ