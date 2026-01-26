Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την ιδιότητα του Προεδρεύοντος των Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (Εσωτερική Αγορά και Βιομηχανία), Εμπορίου και Ενέργειας, θα παρουσιάσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Όπως μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο κ. Δαμιανός θα συμμετάσχει αύριο Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026, σε χωριστές συνεδρίες της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO – Internal Market and Consumer Protection) και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA – International Trade).

Την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026, θα παραστεί σε συνεδρία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE – Industry, Research and Energy), προστίθεται τέλος.



Πηγή: ΚΥΠΕ