Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιεί στις Βρυξέλλες ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, κατά την επίσκεψή του, ο Υφυπουργός θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στα θέματα αρμοδιότητάς του, ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO), από κοινού με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, και ενώπιον της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE), μαζί με τους Υπουργούς Ενέργειας και Άμυνας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δαμιανού θα απευθύνει επίσης εναρκτήρια ομιλία στο ευρωπαϊκό συνέδριο 18ο European Space Conference, ενώ θα συμμετάσχει σε συζήτηση τύπου «fireside chat» σε συνέδριο του Politico, με τίτλο Event «Back in the game? Europe’s race to digital leadership», με αντικείμενο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε θέματα τεχνολογικής κυριαρχίας και ψηφιακών υποδομών.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός θα πραγματοποιήσει ενημέρωση προς ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως προς τους στόχους και τα πλάνα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε θέματα ψηφιακής πολιτικής, κυβερονασφάλειας, διαστήματος, έρευνας και καινοτομίας.



Πηγή: ΚΥΠΕ