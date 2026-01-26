Συνάντηση με τους διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων για το Κυπριακό αναμένεται να έχει αργά σήμερα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ανχελα Ολγκίν.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η κ. Ολγκίν θα έχει κοινή συνάντηση με τους διαπραγματευτές, με αντικείμενο την προεργασία ενόψει των χωριστών επαφών που θα έχει με τους δύο ηγέτες την Τρίτη αλλά και την κοινή συνάντηση των ηγετών με την Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου ως συνέχεια της συνάντησης, που είχαν στις 11 Δεκεμβρίου 2025.

Η κ. Ολγκίν, φθάνει σήμερα στην Κύπρο όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 29 Ιανουαρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, ερωτηθείς σχετικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι "η δική μας επιθυμία είναι να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν διευρυμένη διάσκεψη, που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών".



Πηγή: ΚΥΠΕ