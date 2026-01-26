Για την αυτεπάγγελτη έρευνα που ξεκίνησε η Αστυνομία αναφορικά με την υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού της συζύγου από τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, τοποθετήθηκε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» η Πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, τονίζοντας ότι τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις αρμόδιες αρχές.

«Βεβαίως και πρέπει να σχολιάσουμε. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα πολιτικά κόμματα βεβαίως δεν είναι η αστυνομία. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην περίπτωση που αφορούσε την καταγγελία για τον βουλευτή μας Νίκο Σίκα προχωρήσαμε αμέσως, γιατί όπως είπα πολλές φορές η αρχή μας είναι αδιαπραγμάτευτη για αυτά τα ζητήματα».

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από τις αρχές. «Εδώ και τόσες μέρες δεν είχαμε κάποια απάντηση ή κάποια τοποθέτηση επί τούτου», είπε, προσθέτοντας ότι «αντιλαμβάνεστε ότι αν προχωρήσει είτε αστυνομική διερεύνηση είτε καταγγελία τότε θα λάβουμε κι εμείς τις αποφάσεις μας».

Διαβάστε επίσης: Αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας για φερόμενο ξυλοδαρμό συζύγου του Φαίδωνα

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ξεκάθαρης τοποθέτησης από την Αστυνομία. «Άκουσα μόνο κάτι το πρωί σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Θα πρέπει επιτέλους η αστυνομία να τοποθετηθεί για να μπορέσουμε κι εμείς πολιτικά να το χειριστούμε», ανέφερε.

Αναφερόμενη στο πλαίσιο που διέπει τέτοιες υποθέσεις, η Πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι «η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης εξάλλου για αυτά τα θέματα είναι το Ευαγγέλιο μας το οποίο ακριβώς χρησιμοποιούμε και αν θέλετε αξιοποιούμε κάθε φορά. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εμείς μπορούμε μόνο να κάνουμε πολιτική διαχείριση σε καμία περίπτωση είτε αφορά τη μια περίπτωση είτε την άλλη. Δεν παρεμβαίνουμε είτε στο τεκμήριο της αθωότητας , είτε της δίκαιης δίκης ή και μπορούμε με οποιοδήποτε τρόπο να μπούμε στη νομική πτυχή».

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι «το κάθε κόμμα δεν είναι διωκτική αρχή. Αυτή είναι δουλειά των αστυνομικών αρχών», επισημαίνοντας πως τόσο τα κόμματα όσο και οι πολίτες ενημερώνονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. «Και εμείς όπως ενημερώνονται οι πολίτες από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και εμείς το ίδιο. Δηλαδή δεν είχαμε κάτι ενώπιόν μας, κάποια καταγγελία».

Κλείνοντας, η Αννίτα Δημητρίου στάθηκε στη σημασία της τήρησης των διαδικασιών και της προστασίας όλων των εμπλεκομένων. «Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι διαδικασίες. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, με παιδιά, με οικογένειες. Άρα χρειάζεται ο κάθε πολίτης να προστατευτεί, να προχωρήσει η εξέταση της καταγγελίας με βάση τις αρχές και τις πρόνοιες που πηγάζουν και από τη σύμβαση».

Διαβάστε επίσης: Αννίτα: Όταν ο ΔΗΣΥ πήγαινε στο μνημόσυνο Γρίβα το ΕΛΑΜ δεν υπήρχε (ΒΙΝΤΕΟ)