Στο μνημόσυνο του στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», απαντώντας στις κατηγορίες ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός «εκμεταλλεύεται» τους αγωνιστές του ’55-’59 και τα μνημόσυνα για πολιτικά οφέλη.

«Χθες ήμουν στο μνημόσυνο του στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, του αρχηγού της ΕΟΚΑ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ξέρετε πολύ καλά δημιουργήθηκε από τους αγωνιστές. Τιμούμε τον αγώνα της ΕΟΚΑ και τον αρχηγό Διγενή».

Απαντώντας στις αιχμές ΕΛΑΜ ότι «τώρα θυμήθηκαν στον ΔΗΣΥ τον αγώνα της ΕΟΚΑ και τον Γρίβα», απάντησε χαρακτηριστικά πως το ΕΛΑΜ δεν υπήρχε όταν πήγαινε ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε αυτά τα μνημόσυνα».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανέλαβε ότι «το πατριωτικό δεν είναι ότι φωνάζει, αλλά ότι φέρνει αποτελέσματα». Πρόσθεσε ακόμη πως «αν στο τέλος της μέρας θέση μας είναι ότι πρέπει να τιμάται και σωστά ο αγώνας της ΕΟΚΑ, τότε θα έπρεπε να μας χαροποιεί που είναι εκεί και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Όχι αυτό να αποτελεί θέμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης».

Σε πιο γενικό πολιτικό τόνο, η Αννίτα Δημητρίου κατήγγειλε την έντονη πόλωση και το κλίμα τοξικότητας στον δημόσιο λόγο: «Δεν μπορεί να στηρίζουμε την πολιτική μας εκτοξεύοντας κατηγορίες. Όλη η μέρα μίσος, τοξικότητα, ανοίγεις τα social media εκτός, δηλαδή από τοξικότητα, κατηγορίες και διαστρεβλώσεις».

«Ποιες είναι οι πολιτικές μας εισηγήσεις για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Δεν μπορεί η πολιτική μας να είναι μόνο κατηγορίες, μίσος, τίποτε άλλο. Είναι αυτό το επίπεδο της πολιτικής το οποίο θέλουμε. Με αυτό θα πορευτούμε και πού πάμε», διερωτήθηκε.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για τις επιπτώσεις που έχει αυτό το κλίμα στη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. «Δεν είναι τυχαίο ότι οι λιγότερες γυναίκες ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την πολιτική και οι νέοι άνθρωποι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτός ο κανιβαλισμός έχει συνέπειες και δεν μπορεί αυτό από τη στιγμή που είμαστε υπεύθυνες πολιτικές παρατάξεις, υπεύθυνα πολιτικά πρόσωπα. Έχουμε υποχρέωση όλοι να σταματήσει όλο αυτό το οποίο γίνεται».

