Με ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ καταδικάζει τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και τις αναφορές του στους παρα-αθλητές με νοητική αναπηρία.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το ανάρμοστο, άκρως απαξιωτικό και προσβλητικό σχόλιο του Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια podcast, με φιλοξενούμενο τον παρα-αθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου.

Η επαίσχυντη αναφορά του στους πάρα-αθλητές με νοητική αναπηρία προσβάλλει την κοινωνία ολόκληρη, τον κάθε αξιοπρεπή πολίτη ξεχωριστά, και το μόνο που προκαλεί είναι οργή και αγανάκτηση.

Τέτοια σχόλια για συμπολίτες μας με αναπηρία δεν έχουν καμία θέση όχι μόνο στον δημόσιο διάλογο αλλά πουθενά στην κοινωνία μας.

Το ελάχιστο που οφείλει να κάνει ο Ευρωβουλευτής, αν έχει την ελάχιστη ικανότητα ενσυναίσθησης, είναι να απολογηθεί.

