Σε ένα προσβλητικό σχόλιο για άτομα με νοητικά προβλήματα προέβη ο Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, κατά τη διάρκεια podcast με τον Λοΐζο Χρυσάνθου, ο οποίος είναι παρά-αθλητής κολύμβησης και στοχεύει να διεκδικήσει θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στο Λος Άντζελες.

Ο Λοΐζος ήταν φιλοξενούμενος στο podcast καθώς εκδήλωσε ενδιαφέρον να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής με την Άμεση Δημοκρατία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο 21χρονος επιχειρούσε να εξηγήσει τις ομάδες που χωρίζονται οι αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων. Νωρίτερα, ανέφερε ότι ο ίδιος διαγνώσθηκε με πολυνευροπάθεια και ως εκ τούτου αγωνίζεται στην κατηγορία S10 λέγοντας στη συνέχεια ότι στις κατηγορίες από S1 μέχρι S10 είναι εντάσσονται αθλητές με σωματικά προβλήματα ενώ στην S11 με S13 άτομα με πρόβλημα στην όραση.

Όταν ο αθλητής σε κάποια φάση επιχείρησε να αναφερθεί και στην τελευταία κατηγορία την S14 στην οποία εντάσσονται άτομα με νοητικά προβλήματα, του εγκεφάλου προφανώς, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Λοΐζος, τότε ο Ευρωβουλευτής τον ρώτησε εάν «η S14 εν για τους πελλούς είπες;».

Η ερώτηση αυτή προκάλεσε αμηχανία στον Λοΐζο, ο οποίος του απάντησε «όι ρε φιλε, συγγνώμη ενιξέρω αν το είπα λάθος, έχουν να κάμουν με τον εγκέφαλο, έχουν νοητικά προβλήματα». Μάλιστα, στη συνέχεια, ο Ευρωβουλευτής αντιλαμβανόμενος μάλλον τι είπε επιχείρησε να το προσπεράσει με τον νεαρό αθλητή να του επισημαίνει μάλιστα ότι υπάρχει ένας Κύπριος αθλητής σε αυτή την κατηγορία ο οποίος είναι και πολύ καλός του φίλος.