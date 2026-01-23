Οξύ πολιτικό σχόλιο και έντονο προβληματισμό προκαλεί η ανάρτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θέτει ζήτημα πολιτικής ηθικής και κριτηρίων καταλληλότητας για δημόσια αξιώματα.



Στον απόηχο της υπόθεσης Σύκα αλλά των όσων διαρρέουν στα ΜΚΔ τις τελευταίες μέρες εναντίων του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαιδωνος, ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε την πιο κάτω ανάρτηση: «Για την Αννίτα κάποιος που υπάρχει ισχυρισμός ότι δέρνει τη γυναίκα του δεν κάνει για βουλευτής. Για Δήμαρχος κάνει;»







