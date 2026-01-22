Σε προκληση κατά του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος προχώρησε μέσω ανάρτησης ο πρώην δήμαρχος της πόλης Σάββας Βέργας, ο οποίος με έντονο ύφος απευθύνει κατηγορίες και ζητά απαντήσεις, με φωτογραφίες εγγράφων που δημοσίευσε η Annie στο Facebook και που όπως υποστηρίζει, τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Στο κείμενό του, ο κ. Βέργας αναφέρει ότι «εδώ και 12 ολόκληρα χρόνια» έχει δεχθεί βαρύτατους χαρακτηρισμούς σε μέσα ενημέρωσης, σε επισκέψεις και ακόμη και σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εκ μέρους του κ. Φαίδωνος. Κάνει λόγο για προσβλητικές εκφράσεις και για μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζει, «σιωπούσε και ανεχόταν».



«Απόδειξέ μας ότι εισαι καθαρός μετά τα όλα αυτά πιο κάτω. Αναμένω την απάντησή σου», γράφει ο κ Βέργας.







