Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας Κύπρου, έχει μπει η γνωστή TikToker Annie Alexui, με την Αστυνομία να την καταζητεί για αδικήματα σχετικά με δημοσίευση ψευδών ειδήσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, καταζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν τον Νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δημοσίευση Ψευδών Ειδήσεων και Παρενόχληση, που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, 2025, σε Πάφο και Λεμεσό.

Με την ίδια να απαντά αστραπιαία και να προειδοποιεί με πόλεμο. «Να ενημερώσω ότι είστε ηλίθιοι», τόνισε, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφία με το τηλέφωνο της και δηλώνοντας ότι δεν κρύβεται.

Όπως υποστηρίζει η 43χρονη τα εντάλματα στο σύνολο τους είναι 13 και εκκρεμούν εδώ και καιρό.

Η Annie Alexui, είναι γνωστή στα social media για τις αναρτήσεις της που αφορούν, πολιτικά πρόσωπα, άτομα του υποκόσμου, μέλη της αστυνομίας αλλά και άτομα εντός των Κεντρικών Φυλακών.

Πάντως όπως έχει κάνει η ίδια γνωστό μέσω των λογαριασμών της, διαμένει στη Ρωσία όπου της παραχωρήθηκε άσυλο, αφότου εξέφρασε φόβους για τη ζωή της.

Με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εναντίον της εκκρεμεί και ευρωπαϊκό, καθώς και διεθνές ένταλμα σύλληψης της.

