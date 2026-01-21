Καταζητείται η Ιωάννα Φωτίου, 43 ετών, από την Πάφο, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν τον Νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δημοσίευση Ψευδών Ειδήσεων και Παρενόχληση, που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, 2025, στην Πάφο.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στον αριθμό 26-806021 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη γνωστή στα social media Annie Alexui, η οποία προβαίνει σε διάφορους ισχυρισμούς σχετικά με άτομα του υποκόσμου, πολιτικές διασυνδέσεις και σκάνδαλα.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η καταζητούμενη έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «δεν κρύβομαι», ενώ πρόσθεσε και το τηλέφωνο της για να απευθυνθούν στην ίδια.

Επίσης, ανάρτησε βίντεο στο tik tok:

