Για τα όσα κατήγγειλε στη Βουλή για Τουρκοκυπριακά υποστατικά στα Λεύκαρα που χρησιμοποιούνται για διακίνηση ναρκωτικών, που κάποια κατέχονται παράνομα και για άλλα οι χρήστες τους ζητούν αέρα για να τα εγκαταλείψουν, μίλησε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Δήμαρχος Λευκάρων Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Μάλιστα, σε δύο περιπτώσεις όπως είπε, ζητήθηκαν 15,000 ευρώ και 25,000 ευρώ, από χρήστες για να εγκαταλείψουν τα υποστατικά.

Όσον αφορά το πρώτο περιστατικό, ανέφερε ότι κάτοχος τουρκοκυπριακής κατοικίας ζήτησε από μια έγκυο κοπέλα να του δώσει €15.000.

Όπως ανέφερε, απέστελλε επιστολές σχετικά με το θέμα από το 2017 στον τότε Υπουργό Εσωτερικών, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της κακοδιαχείρισης των Τουρκοκυπριακών περιουσιών, ωστόσο, δεν λάμβανε καμία απάντηση.

Σημείωσε ότι εισηγήθηκε στους αρμοδίους καταγράψουν τα τουρκοκυπριακά σπίτια και υποστατικά, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είναι δικαιούχοι και για να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από δικαιούχους.