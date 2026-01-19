Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού αποφάσισε τη μη συμπερίληψη του Βουλευτή Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Σε ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, αναφέρεται ότι σε συνεδρία του τη Δευτέρα, το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου για μη συμπερίληψη του Βουλευτή Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Όπως σημειώνεται, η απόφαση λήφθηκε με μυστική ψηφοφορία, δυνατότητα που προβλέπεται από το Καταστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Σύκα, μετά από αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα, προκειμένου να ανακριθεί για υπόθεση βιαιοπραγίας κατά της συντρόφου του.

Διαβάστε επίσης: Ανώτατο: Αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Νίκου Σύκα