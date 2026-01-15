Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Σύκα, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Κατά τη σημερινή εμφάνιση, ο δικηγόρος του Σύκα, Χρήστος Πουργουρίδης, σημείωσε ότι «επί της νομικής πτυχής συμφωνώ με όσα είπε ο Αγγελίδης και δεν έχω τίποτε να προσθέσω. Θεωρώ ορθή τη θέση που εκφράστηκε ότι η ασυλία δεν θα πρέπει χρησιμοποιείται ως ασπίδα για βουλευτή έναντι του ποινικού κώδικα. Αφορά τις προσωπικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πρέπει να περιορίζεται στα βουλευτικά του καθήκοντα. Επί των γεγονότων θέλω να θέσω προβληματισμό. Ο πελάτης μου είναι βουλευτής και υποψήφιος για τις επερχόμενες βουλευτικές Τα υπό διερεύνηση αδικήματα έγιναν στην Ελλάδα σε χώρο που ήταν η καταγγέλλουσα μόνοι τους. Ο όρος θύμα αντίκειται στο σύνταγμα. Δεν μπορεί να λεχθεί θύμα αν δεν έχουμε καταδίκη. Έχουν σημασία οι λέξεις. Η καταγγέλλουσα έχει αποσύρει την καταγγελία. Συνεπώς, γεννάται το ερώτημα αν μπορεί να αποδειχθούν τα υπό διερεύνηση αδικήματα χωρίς την μαρτυρία της καταγγέλλουσας».

Πρόσθεσε ότι «το περιστατικό δεν έγινε στην παρουσία των γονιών ή των παιδιών και δεν ακούστηκαν φωνές, δεν έχουμε έτσι στοιχεία. Ο νόμος αυτός και άλλοι είναι για να βάλουν περιορισμούς, για να περιοριστεί η έμφυλη βια. «Δεν θέλω να με πάρετε στο δικαστήριο γιατί δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτό το θέμα». Σαν λέει (το θύμα) ότι απείλησε με κάποιος ή πιέσεις. Επομένως, αυτού του είδους υποθέσεις έχουν και άλλες διαστάσεις που δεν μπορούν να παραγνωρίζονται».

Από πλευράς του ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, δήλωσε ότι «στην ένορκη δήλωση η καταγγέλλουσα έχει αναφέρει να μην προσθέσει μαρτυρία στο δικαστήριο αλλά αυτό καμία απολύτως σχέση δεν έχει με την ουσία του αιτήματος. Η νομολογία είναι ξεκάθαρη. Το δικαστήριο δεν εξετάζει την επάρκεια και την ποιότητα του μαρτυρικού υλικού. Δεύτερο, ο μόνος που αποφασίζει για το μαρτυρικό υλικό είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Εστιάζουμε ότι η αίτηση δεν είναι αυθαίρετη. Έχουμε όλα τα κριτήρια που ικανοποιούνται και αυτό είναι το μέλημα του δικαστηρίου για να κρίνει. Οι πρόνοιες του άρθρου είναι ξεκάθαρες. Λέμε θύμα γιατί έτσι προβλέπεται από τον νόμο».

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα, ώστε ο Βουλευτής να ανακριθεί για τα διερευνώμενα αδικήματα, κρίνοντας ότι συντρέχουν «γνήσιοι και σοβαροί λόγοι» δημοσίου συμφέροντος και ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε πολιτική ή κομματική σκοπιμότητα πίσω από την αίτηση.

«Η απόφαση είναι ομόφωνη. Τα αδικήματα που εξετάζονται εναντίον του καθ’ ου η αίτηση είναι σοβαρά. Όχι μόνο ως εκ της φύσεως τους, αλλά και υπό το φως των παρόντων περιστάσεων διάπραξής τους, όπως προκύπτει από την ένορκη δήλωση που υποστηρίζει την κυρίως αίτηση», ανέφερε.

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου σημείωσε ότι τα διερευνώμενα αδικήματα δεν φαίνεται να έχουν οποιαδήποτε σχέση με την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή, εντός ή εκτός Βουλής, ούτε υπήρξε σχετική εισήγηση προς αυτή την κατεύθυνση.

«Θεωρούμε ότι η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα βασίζεται σε γνήσιους και σοβαρούς λόγους (…). Η αποδιδόμενη στον καθ’ ου η αίτηση συμπεριφορά και πράξεις απαιτεί την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης», ανέφερε η Δικαστής Σταματίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από το Ανώτατο στις αρχές του κράτους δικαίου. Όπως ανέφερε «οι αρχές του κράτους δικαίου υπαγορεύουν ισονομία και ισοπολιτεία» και ότι «όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου ανεξαρτήτως ιδιότητας».

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η άδεια πρέπει να δοθεί για όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη λήψη ανακριτικής κατάθεσης μέχρι και την εκτέλεση τυχόν απόφασης, χωρίς να απαιτείται εκ νέου άδεια σε κάθε στάδιο. «Η αίτηση εγκρίνεται και αίρεται η ασυλία του Βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 83.2 του Συντάγματος», κατέληξε η Πρόεδρος.

Διαβάστε επίσης: Σύκας: «Η ασυλία δεν με εκφράζει, διευκολύνω πλήρως τη Δικαιοσύνη» (vid)