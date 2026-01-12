Ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου βρέθηκε σήμερα ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, για την ακρόαση της άρσης της ασυλίας του. Τον βουλευτή εκπροσώπησε ο δικηγόρος του, Χρήστος Πουργουρίδης.

Όπως ανέφερε ο κ. Πουργουρίδης ενώπιον του Ανωτάτου, «δεν έχουμε ένσταση για άρση της ασυλίας. Η συγκατάθεση δεν προκαθορίζει το αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι έτοιμος όμως για αγόρευση, χρειαζόμαστε χρόνο».

Στη συνέχεια ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι «η αποποίηση δεν ικανοποιεί το αίτημα για άρση. Μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν είναι ζήτημα να ακούσουμε επιχείρημα γιατί η άλλη πλευρά δεν φέρει ένσταση».

Συμπλήρωσε ότι θα παρουσιάσει στοιχεία που δικαιολογούν το αίτημα για άρση της ασυλίας για σκοπούς έρευνας, σύλληψης και φυλάκισης. «Η ανάγκη προκύπτει από τις πρόνοιες του Συντάγματος από τη στιγμή που ο ύποπτος είναι εν ενεργεία βουλευτής».

Συνέχισε λέγοντας ότι δεν είναι αυθαίρετη η αίτηση τους επειδή σύμφωνα με την ένορκη δήλωση της ανακρίτριας υπάρχει ψυχολογική βία, κακοποίηση κτλ. «Υπάρχει σχετική μαρτυρία για τα υπό διεύρυνση αδικήματα. Όλα τα αδικήματα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης άνω των δύο ετών και στην Ελλάδα. Τα αδικήματα παρουσιάζουν βία, βία κατά γυναικών. Από τα γεγονότα δεν προκύπτει ότι κρύβεται πίσω από αυτό πολιτική σκοπιμότητα. Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και από τη στιγμή που υπάρχει ποινική υπόθεση και πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες. Δεν υπάρχει παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας αφού πρέπει να υπάρχει ισονομία σε ένα κράτος».

Για την απόσυρση της καταγγελίας του θύματος ο κ. Αγγελίδης είπε ότι αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την υπόθεση. «Έχοντας υπόψη τα γεγονότα και τη φύση των υπό διεύρυνση αδικημάτων, πρέπει να υπάρξει προστασία αυτών των θυμάτων.Έμπρακτα αποδεικνύουμε ότι μεταξύ άλλων ενεργοποιούμε τις πρόνοιες του άρθρου, ανεξαρτήτως αν αποσυρθεί η καταγγελία, οι Αρχές πρέπει να προστατεύουν τα θύματα. Είναι προς το Δημόσιο συμφέρον η ικανοποίηση του αιτήματος και άρση της ασυλίας».

Όπως εξήγησε ο κ. Αγγελίδης πρέπει η ασυλία των βουλευτών να αίρεται σε ποινικές υποθέσεις που δεν σχετίζονται με τα βουλευτικά καθήκοντά τους.

Ο δικηγόρος του κ. Σύκα, Χρήστος Πουργουρίδης σημείωσε ότι δεν έχει να πει πολλά, «υπάρχει συγκατάθεση αλλά δεν μπορώ να το κάνω σήμερα. Θέλω να στείλω γραπτώς την αγόρευση μου».

Το δικαστήριο απάντησε ότι πρέπει να γίνει σύγκλιση για να μπορεί να απαντήσει η άλλη πλευρά. «Μέχρι την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου να καταθέσει το υπόμνημα του ο Πουργουρίδης».

Εξερχόμενος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Σύκας δήλωσε ότι «η ασυλία δεν με εκφράζει, πιστεύω απόλυτα στην ισονομία και, παρόλο που η υπόθεση έχει αποσυρθεί, διευκολύνω πλήρως τη Δικαιοσύνη».

Σύκας: «Η ασυλία δεν με εκφράζει, διευκολύνω πλήρως τη Δικαιοσύνη» pic.twitter.com/5AKmxifJ3i — Sigmalive (@Sigmalivecom) January 12, 2026

