Αποποιείται τη βουλευτική του ασυλία ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας, όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση του.

«Από την πρώτη στιγμή δήλωσα πως, για τη διευκόλυνση της ερευνητικής διαδικασίας, ήμουν έτοιμος να αποποιηθώ βουλευτικών προνομίων. Αν και ήδη έχει αποσυρθεί η καταγγελία, δηλώνω δημόσια την παραίτησή μου από την βουλευτική ασυλία», αναφέρει.

«Επιθυμώ να προχωρήσουν, απρόσκοπτα και με ταχύτητα, από τις αρμόδιες Αρχές, όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους», προσθέτει.

Ο κ. Σύκας αναφέρει ακόμα ότι «απέναντι στους ανθρώπους που με έχουν εμπιστευθεί, αλλά και προς όλη την κοινωνία, ένα είναι το ζητούμενο: Η δικαιοσύνη της αλήθειας».

Στη γραπτή δήλωσή του σημειώνει, επίσης, ότι «με προσήλωση στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καταδικάζω απερίφραστα κάθε μορφή έμφυλης βίας».

Την Τετάρτη η Νομική Υπηρεσία είχε καταθέσει προς το Ανώτατο Δικαστήριο το αίτημα για άρση της ασυλίας του βουλευτή και ορίστηκε για ακρόαση τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026.

