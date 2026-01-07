Απέσυρε την καταγγελία για ξυλοδαρμό η σύντροφος εναντίον του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Σύκα.
Συγκεκριμένα, κατέθεσε επιστολή στην οποία αναφέρει πως δεν έχει παράπονο.
H Νομική Υπηρεσία πάντως, προχώρησε ήδη με αίτημα προς το Ανώτατο Δικαστήριο για άρση της ασυλίας του βουλευτή. Σύμφωνα με ανάρτηση του Γενικού Εισαγγελέα, η αίτηση καταχωρήθηκε σήμερα και ορίστηκε για ακρόαση στις 12 Ιανουαρίου η ώρα μία το μεσημέρι.
⚖️Αναφορικά με υπό διερεύνηση υπόθεση στην οποία εμπλέκεται εν ενεργεία Βουλευτής, η @LawOfficeCY ενημερώνει ότι έχει καταχωρισθεί σήμερα 7⃣.1⃣.2⃣6⃣, Αίτηση για Άρση της Ασυλίας ενώπιον του @CYSupremeCourt, η οποία έχει οριστεί στις 1⃣2⃣.1⃣.2⃣6⃣ η ώρα 1⃣1⃣:0⃣0⃣π.μ.— Attorney General's Office CY (@LawOfficeCY) January 7, 2026