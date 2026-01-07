Απέσυρε την καταγγελία για ξυλοδαρμό η σύντροφος εναντίον του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Σύκα.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε επιστολή στην οποία αναφέρει πως δεν έχει παράπονο.

H Νομική Υπηρεσία πάντως, προχώρησε ήδη με αίτημα προς το Ανώτατο Δικαστήριο για άρση της ασυλίας του βουλευτή. Σύμφωνα με ανάρτηση του Γενικού Εισαγγελέα, η αίτηση καταχωρήθηκε σήμερα και ορίστηκε για ακρόαση στις 12 Ιανουαρίου η ώρα μία το μεσημέρι.

