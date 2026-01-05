Την πρόταση της Αννίτας Δημητρίου, για να τεθεί εκτός ψηφοδελτίου ο Νίκος Σύκας, μετά την καταγγελία στην Αστυνομία για ξυλοδαρμό της συντρόφου του, υιοθέτησε το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ. Παράλληλα αποφάσισε τη σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου για την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, Αννίτα Δημητρίου, μέσω ανάρτησής της, ανέφερε πως «ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας. Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας. Παράλληλα, ο Βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες.»

Νωρίτερα, ο Νίκος Σύκας, με ανάρτηση του στα social media, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διαρροή της υπόθεσης στα μέσα ενημέρωσης και τονίζει ότι σέβεται πλήρως τις ερευνητικές διαδικασίες, δηλώνοντας πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, ο Νίκος Σύκας δηλώνει ότι λυπάται για το γεγονός ότι αναγκάζεται να σχολιάσει δημόσια δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τον εμπλέκουν σε καταγγελία που βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αρνείται κατηγορηματικά τόσο την καταγγελία όσο και τα υπονοούμενα που, όπως σημειώνει, αφήνονται σε βάρος του, εκφράζοντας παράλληλα τον έντονο προβληματισμό και το σοκ του για το γεγονός ότι η υπόθεση διέρρευσε στον δημόσιο λόγο πριν ολοκληρωθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση μαρτυριών.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο κλίμα που δημιουργήθηκε, επισημαίνοντας ότι στήθηκαν «λαϊκά δικαστήρια» στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, πριν ακόμη κληθεί να δώσει τη δική του κατάθεση και πριν υπάρξει επίσημη αποτίμηση των στοιχείων από τις αρμόδιες Αρχές.

Παρά ταύτα, ο Νίκος Σύκας υπογραμμίζει ότι σέβεται απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και δηλώνει έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, να καταθέσει τα πραγματικά γεγονότα, συμβάλλοντας στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

