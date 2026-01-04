Στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού παρουσιάστηκε την Κυριακή (4/1) γυναίκα, η οποία κατήγγειλε βουλευτή για ξυλοδαρμό.

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, ενώ οι δύο τους βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού προτίθενται να ζητήσουν οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία, τόσο λόγω του ότι, σύμφωνα με την καταγγελία, το αδίκημα φέρεται να διαπράχθηκε εκτός Κύπρου, όσο και σε σχέση με το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής ασυλίας, ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.





