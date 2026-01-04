Η συντεχνία Ισότητα ανακοίνωσε αριθμό μέτρων σε σχέση με τη μείωση των ημεραργιών των αστυνομικών, περιλαμβανομένης και εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή.

Όπως αναφέρει, μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Φυτιρή, οι συντεχνίες δεν έμειναν ικανοποιημένες από τις τοποθετήσεις που έγιναν. Ως εκ τούτου, η Ισότητα προτίθεται να κινήσει νομικές διαδικασίες ενώπιον της κυπριακής Δικαιοσύνης για το θέμα της μείωσης των ημεραργιών, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που θα εξετάζει το ζήτημα.

Η αυτούσια ανακοίνωση της ΙΣΟΤΗΤΑΣ:



«Εξαγγελία πρώτης δέσμης μέτρων συντεχνίας ισότητας για τη μονομερή, παράνομη και αυθαίρετη μείωση των ημεραργιών των μελών σωμάτων ασφάλειας.

1.Στάλθηκε ήδη επιστολή που θα δοθεί στη δημοσιότητα προς πρόεδρο ΜΕΠΑ (μικτή επιτροπή για αστυνομία όπου προεδρεύει ο γεν. διευθυντής υπ. Δικαιοσύνης) για μη πρόσκληση της συντεχνίας Ισότητας στη συνεδρία την ερχόμενη εβδομάδα, ούτως ώστε να επικρατήσει η άποψη ή η ψήφος των εκπροσώπων υπουργείου Δικαιοσύνης και αρχηγού αστυνομίας εναντίον της μίας μόνον εκ των δύο συντεχνιών των αστυνομικών που θα είναι παρών. Η συντεχνία Ισότητα που απαριθμεί περίπου 2500 αστυνομικούς ως μέλη δεν καλέστηκε στη συνεδρία της ΜΕΠΑ. Το ίδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης δημιούργησε τετελεσμένα με «έλεγχο» της απόφασης της ΜΕΠΑ εναντίον των αστυνομικών.



2. Έγιναν διαβήματα στη EUROPOL (ευρωπαϊκό συνδικάτο αστυνομικών στο οποίο είναι μέλος η ισότητα) για να ξεκινήσει την ενημέρωση της Ευρώπης σε όλα τα επίπεδα, για τη μονομερή παράνομη απόφαση στα εργασιακά δικαιώματα των αστυνομικών, για τη μείωση ημεραργιών. Η ενημέρωση θα γίνει για να βρεθούν οι τρόποι αντίδρασης μέσω της Ευρώπης. Υπενθυμίζουμε ότι το ευρωπαϊκό συνέδριο αστυνομικών της Europol θα γίνει αρχές 2026 στην Κύπρο.



3. Έναρξη νομικής διαδικασίας για τη μείωση ημεραργιών στην κυπριακή δικαιοσύνη.



4. Μαζικό κάλεσμα σε όλα τα μέλη των σωμάτων ασφάλειας, μέλη των οικογενειών τους αλλά και συμπαραστάτες από όλη την κοινωνία, για την πρώτη μας συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας αστυνομικών έξω από τη βουλή όταν θα οριστεί η συνεδρία της επιτροπής Νομικών για τις ημεραργίες αστυνομικών. Η εκδήλωση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της συνεδρίας του θέματος στην επιτροπή Νομικών για να ενημερωθούν οι αστυνομικοί για το αποτέλεσμα δημόσια μετά τη λήξη, από όσους βουλευτές το επιθυμούν. Καλούμε και την άλλη συντεχνία των αστυνομικών (ΣΑΚ) να διοργανώσουμε μαζί την πρώτη συγκεκριμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στη βουλή, όπως και τις άλλες αν ακολουθήσουν, οι οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το τι προβλέπει η νομοθεσία για τα σώματα ασφάλειας και το νόμο για τις διαδηλώσεις. Αναμένουμε την πρόεδρο της Βουλής να ορίσει όσο πιο σύντομα τη συνεδρία της επιτροπής Νομικών και τους προέδρους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων να είναι παρόντες σε αυτήν.



5. Κάλεσμα όλων των αστυνομικών ως ένδειξη διαμαρτυρίας όπως κάνουν χρήση άμεσα του νόμιμου δικαιώματός τους με επιστολή τους, προς το Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας (email) μέχρι 10/1/26, να αποχωρήσουν από όλα τα ταμεία ευημερίας της αστυνομίας. Τα χρήματα του κεντρικού ταμείου ευημερίας τα διαχειρίζεται ως προεδρεύων μέχρι σήμερα ο εκάστοτε αρχηγός αστυνομίας.



6. Απαιτούμε άμεση πληρωμή και εξόφληση μέχρι 28/2/26 ολόκληρου του ποσού που χρωστά εδώ και 3 χρόνια για τις επιπρόσθετες ώρες εργασίας (μπλε κάρτες ωρών) η αστυνομία, στις χιλιάδες μέλη της για τα χρόνια 2020, 2021 και 2022 (71 χιλιάδες ώρες επιπλέον εργασίας) μετά τη διαπίστωση στην έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας το 2023. Χωρίς καμία συμφωνία με τις συντεχνίες, το ίδιο το αρχηγείο αστυνομίας δήλωσε γραπτώς ότι θα τα πλήρωνε σε 3 δόσεις μέχρι το 2026 (2024-2025-2026). Ανεπίτρεπτο και παράνομο ότι μετά από 2 χρόνια δεν πληρώθηκε ούτε μία δόση ακόμα. Υπάρχει η προφορική ενημέρωση από αρχηγείο αστυνομίας ότι θα τα αποπληρώσει στους αστυνομικούς με 3 δόσεις μέχρι το 2028 (2026-2027-2028). Ενώ παράλληλα για τις χιλιάδες ώρες που εκκρεμούν για 2023-2024-2025 κανένας δεν γνωρίζει πότε και πώς θα πληρωθούν. Αν δεν πληρωθούν όλα τα ποσά μέχρι 28/2/26, η συντεχνία Ισότητα έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη για παραβίαση του περί μισθών νόμου εναντίον του εργοδότη των αστυνομικών. Όπως επίσης και τις χιλιάδες ώρες που δούλευαν για δεκαετίες περισσότερο οι αστυνομικοί πριν την εναρμόνιση με τη δημόσια υπηρεσία για να τις πληρωθούν.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες αστυνομικοί, προωθάτε τα νόμιμα μέτρα και στηρίξτε τη συντεχνία σας, στον αγώνα για τις οικογένειές σας και την αξιοπρέπειά μας. Είμαστε εργαζόμενοι, δεν είμαστε αριθμοί.

Δώσαμε πίσω στο κράτος από το 2013 εκατοντάδες εκατομμύρια ως αστυνομικοί με τις αποκοπές μας και την κατάργηση μεγάλου αριθμού επιδομάτων. Σταθήκαμε σε περιόδους έκτακτης ανάγκης της πατρίδας ως ασπίδα για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

Είμαστε εν έτει 2026, χωρίς ημεραργίες, χωρίς ασφάλεια εν ώρα καθήκοντος, απλήρωτες ώρες εργασίας, χωρίς σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης, χωρίς καθορισμό του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο, με απαρχαιωμένους κανονισμούς λειτουργίας της αστυνομίας (προαγωγές κ.ά.) και με ελλιπή νομοθεσία απέναντι στο έγκλημα. Η πολιτεία μάς άφησε απροστάτευτους. Ν. Λοιζίδης, πρόεδρος κλάδου αστυνομίας συντεχνίας ισότητας».



