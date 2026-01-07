Η εκδήλωση ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, παρουσία αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων και κορυφαίων ευρωπαϊκών θεσμών. Τους επισήμους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά.

Πρώτος έφτασε ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Ahmed Aboul Gheit, με τη σύζυγό του Laila Salah Eldin. Ακολούθησαν οι Πρόεδροι του Λιβάνου και του Ιράκ με τις συζύγους τους. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλωσόρισε τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, την Πρόεδρο της Μολδαβίας και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τελευταίοι αφίχθησαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Παράλληλα, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Tony Murphy, καθώς και Υπουργοί από κράτη της περιοχής, όπως Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η τελετή άνοιξε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ακολούθησε ο χαιρετισμός της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένας Ραουνά.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι για τους επόμενους έξι μήνες η Κύπρος θα είναι η φωνή των 27 κρατών μελών της ΕΕ, επισημαίνοντας την ευθύνη, την υπευθυνότητα και το όραμά της χώρας για ενότητα και σταθερότητα στην Ένωση.

Τον λόγο πήρε επίσης ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναφέρθηκε στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου. Ακολούθησαν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με μηνύματα υπέρ της ειρήνης, της επανένωσης της Κύπρου και της εφαρμογής διεθνών συμφωνιών.

Η καλλιτεχνική παράσταση «ΜΝΗΜΗ – ΠΑΡΟΝ – ΜΕΤΑ», σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, αναπτύσσεται σε τρεις πράξεις. Συνδυάζει μουσική, χορό, θέατρο, εικόνα, ποίηση και ψηφιακές τεχνολογίες, αφηγούμενη την ιστορία της Κύπρου μέσα στους αιώνες και αναδεικνύοντας τον πολιτισμό της ως αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν πάνω από 100 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού, από χορωδούς και ηθοποιούς μέχρι χορευτές, μουσικούς, εικαστικούς και ψηφιακούς δημιουργούς, υποστηριζόμενοι από μια πολυπληθή ομάδα τεχνικών.