Αιχμές περί αυταρχισμού και προσπάθειας φίμωσης της δημόσιας κριτικής διατυπώνει το Κίνημα Άλμα, με αφορμή τις νομικές ενέργειες που φέρεται να κινούνται εναντίον της Νικολέττα Τσικκίνη, μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κινήματος.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα Άλμα αναφέρει ότι έχει ενημερωθεί για πρωτοβουλίες της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, στοχεύουν στον περιορισμό των δημόσιων αναρτήσεων της κ. Τσικκίνη. Όπως σημειώνεται, η νομική πτυχή της υπόθεσης αποτελεί αντικείμενο χειρισμού της ίδιας και των δικηγόρων της.



Καταγγελίες για πιέσεις και απειλές

Το Κίνημα χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές ως «ξεκάθαρο δείγμα αυταρχισμού», υποστηρίζοντας ότι συνιστούν συνέχεια προηγούμενων απειλών που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχαν εκτοξευθεί από στέλεχος της ΚΥΠ με οικογενειακές διασυνδέσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Κατά το Κίνημα, οι πιέσεις αυτές αποσκοπούν στη στοχοποίηση, τον εκφοβισμό και τελικά τη φίμωση της κ. Τσικκίνη, ώστε να περιοριστεί η δημόσια κριτική προς την κυβέρνηση και την Πρώτη Κυρία.

«Η δημοκρατία αντέχει την ενόχληση»

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η δημοκρατία προϋποθέτει τη δημόσια «ενόχληση», την κριτική και τον έλεγχο όσων ασκούν εξουσία ή διαδραματίζουν δημόσιο ρόλο. Το Κίνημα υπογραμμίζει ότι οι πολίτες όχι μόνο δικαιούνται αλλά και οφείλουν να ασκούν κριτική για ζητήματα δημοσίου συμφέροντος, προς διασφάλιση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Παράλληλα, εκφράζεται η θέση ότι οι επίμαχες ενέργειες δεν πλήττουν μόνο την κ. Τσικκίνη, αλλά στέλνουν ευρύτερο μήνυμα εκφοβισμού προς την κοινωνία, περιορίζοντας την ελευθερία της έκφρασης και ποινικοποιώντας τον δημόσιο διάλογο.



Αναφορά στο σκάνδαλο «μαύρων δωρεών»

Το Κίνημα Άλμα συνδέει τις εξελίξεις με την κριτική που ασκεί για αυτό που αποκαλεί σκάνδαλο των «μαύρων δωρεών», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται η αποδυνάμωση της φωνής του και της απαίτησής του για λογοδοσία. Όπως αναφέρει, πρωταγωνιστές της επικαιρότητας δεν είναι όσοι ασκούν κριτική, αλλά όσοι φέρονται να εμπλέκονται στο επίμαχο βίντεο και στον μηχανισμό παράνομων χρηματοδοτήσεων.

«Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται»

Κλείνοντας, το Κίνημα Άλμα δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει σε πιέσεις ή εκφοβισμό και ότι θα συνεχίσει να «ενοχλεί», διεκδικώντας διαφάνεια, ισονομία και ηθική διακυβέρνηση. «Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν εκφοβίζεται. Ούτε κι εμείς», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η προειδοποίηση Χασαπόπουλου

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Ανδρέας Χασαπόπουλος λέει πως αυτά που έκανε κ. Μιχαηλίδης μέσω της Ομάδας Καταπολέμισης της Διαφθοράς στο Facebook, τα συνεχιζει τώρα μέσω της κας. Τσικκίνης. Παράλληλα κατηγορεί τον κ. Μιχαηλίδη για εμμονή στην δολοφονία χαρακτήρων και προειδοποιεί την κα Τσικκίνη να προσέχε γιατί σύντομα θα υποστεί ταλαιπωρίες και έδοδα.



