Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε η Νικολέττα Τσικκίνη, αντιπρόεδρος του κινήματος Άλμα, στον απόηχο του δημοσιεύματος που αναφέρεται στην επιστολή των δικηγόρων της κυρίας Φιλίππα Καρσερά, με την οποία ζητείται η διαγραφή και ο τερματισμός αναρτήσεων που αφορούν την ίδια.

Όπως αναφέρει, έχει ήδη δώσει οδηγίες στον δικηγόρο της να απαντήσει «σημείο προς σημείο» στους ισχυρισμούς της κυρίας Καρσερά, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται φίμωσή της. Παράλληλα, δηλώνει ότι επιφυλάσσεται πλήρως των δικαιωμάτων της, κάνοντας λόγο για καταφανή παραβίαση του δικαιώματός της στην ελεύθερη έκφραση.

«Η προσπάθειά της θα πέσει στο κενό», καταλήγει στην ανάρτησή της.

Ανακοίνωση κινήματος Άλμα

Έχουμε ενημερωθεί για τις ενέργειες της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας, εναντίον της κ. Νικολέττας Τσικκίνη, η οποία είναι και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κινήματός μας. Η νομική πλευρά αυτής της υπόθεσης θα τύχει χειρισμού από την ίδια και τους δικηγόρους της. Οφείλουμε, ωστόσο, να υπογραμμίσουμε τα εξής:

Το να ζητείται από μία πολίτιδα, αλλά και από ένα πολιτικό στέλεχος, να διαγράψει και να τερματίσει τις δημόσιες αναρτήσεις της, μέσω των οποίων ασκείται κριτική απέναντι στην Πρώτη Κυρία και την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αποτελεί ξεκάθαρο δείγμα αυταρχισμού από μέρους των κυβερνώντων. Αποτελούν μάλιστα συνέχεια των απειλών που εκτοξεύθηκαν κατά της Νικολέττας Τσικκίνη από στέλεχος της ΚΥΠ, μέλος του στενού οικογενειακού κύκλου του Προέδρου, και έχουν σκοπό τους την περαιτέρω στοχοποίηση, τον εκφοβισμό και τη φίμωσή της κ. Τσικκίνη, ώστε να μην "ενοχλείται" ο Πρόεδρος και η σύζυγός του.

Μόνο που η δημοκρατία είναι μέσω της δημόσιας "ενόχλησης", της δημόσιας κριτικής και του δημόσιου ελέγχου σε όσους ασκούν δημόσια εξουσία ή έχουν δημόσιο ρόλο που προστατεύεται και που ενισχύεται. Παράλληλα, οι πολίτες και δικαιούνται, αλλά και υποχρεούνται, να ασκούν δημόσιο έλεγχο και δημόσια κριτική για θέματα δημόσιου συμφέροντος, προασπιζόμενοι την ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Εν προκειμένω, είναι φανερό ότι οι ενέργειες της κ. Καρσερά στρέφονται, όχι μόνο ενάντια στην κ. Τσικκίνη, αλλά και ενάντια στο σύνολο των πολιτών, στους οποίους περνά εμμέσως το μήνυμα ότι θα πρέπει να είναι "κόσμιοι" και "προσεκτικοί", αλλιώς θα έρθει η σειρά τους. Τέτοιες ενέργειες προσβάλλουν ευθέως την ελευθερία της έκφρασης, ποινικοποιούν τον δημόσιο διάλογο και στρεβλώνουν το πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης και σύγκρουσης ιδεών και απόψεων. Διότι, επιπλέον, η επιλεκτική ευαισθησία της κ. Καρσερά απέναντι στη Νικολέττα Τσικκίνη, παράλληλο στόχο έχουν να αποδυναμώσουν τη φωνή του Κινήματός μας και τη σθεναρή επιμονή του για λογοδοσία και απόδοση ευθυνών σε σχέση με το σκάνδαλο των μαύρων δωρεών, το οποίο πλήττει το κράτος δικαίου και εκθέτει διεθνώς τη χώρα μας.

Δεν θα πέσουμε στην παγίδα των Χριστοδουλίδη-Καρσερά. Δεν είναι αυτοί τα θύματα.

Ούτε είναι η κ. Τσικκίνη η πρωταγωνίστρια των ημερών. Πρωταγωνιστές των ημερών είναι οι πρωταγωνιστές στο βίντεο της ντροπής και όσοι άλλοι εμπλέκονται στο μηχανισμό μαύρων δωρεών που στήθηκε.

Ως Κίνημα και ως πολίτες, θα συνεχίσουμε να ενοχλούμε και να εκφράζουμε την απαίτηση του κόσμου για διαφάνεια, ισονομία και ηθική διακυβέρνηση.

Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν εκφοβίζεται. Ούτε κι εμείς.

