Ένα ιδιαίτερο σκηνικό περιγράφει με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Παπαδημήτρης, το οποίο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης διάσκεψης Τύπου την οποία είχε παραχωρήσει ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος απεβίωσε χθες βράδυ σε ηλικία 94 ετών.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος σε ανάρτησή του, είχε βρεθεί στη διάσκεψη, κατά την οποία ο Γιώργος Βασιλείου, είχε απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε έξι διαφορετικές γλώσσες.

Αναφέρεται μάλιστα και σε ένα αστείο περιστατικό, όταν σειρά για να κάνει ερώτηση στον Γιώργο Βασιλείου είχε ένας Κινέζος δημοσιογράφος.

Οι παρευρισκόμενοι ανέμεναν να δουν εάν θα απαντούσε και στα Κινεζικά, με τον συντονιστή της διάσκεψης να απαντά: «Δεν πιστεύω να θέλετε να σας απαντήσει και στα κινέζικα...».