Έφυγε χθες βράδυ από τη ζωή, σε ηλικία 94 ετών, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου.

Τον θάνατό του γνωστοποίησε η σύζυγός του Ανδρούλλα Βασιλείου.

Μετά από 2 χρόνων ταλαιπωρία, ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος τ ζωής μου γ 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας απόψε σ ΓΝΛ. Είναι δύσκολο ν αποχωριστώ αυτό τ άνθρωπο π υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος κ πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλωσύνη κ αγάπη για τ τόπο κ τ λαό του. — Androulla Vassiliou (@VassiliouEU) January 13, 2026

Ο Γιώργος Βασιλείου, ήταν ο 3ος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού.

Εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 21 Φεβρουαρίου του 1988 και η θητεία του έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 1993.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον πολιτικό κόσμο, με κόμματα και πολιτικούς να εξαίρουν μέσω αναρτήσεών τους το έργο του εκλιπόντος, και να τον αποχαιρετούν.

Την ίδια στογμή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με γραπτή του δήλωση, εκφράζει θλίψη για το θάνατο του Γιώργου Βασιλείου, το όνομα του οποίου, όπως σημειώνει, ταυτίστηκε με την προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας, κοινωνική πρόοδο του λαού μας και εκσυγχρονισμό του κυπριακού κράτους σε όλους τους τομείς.

Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Βασιλείου, πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Η προσφορά του στον τόπο, σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς και η συμβολή του στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Κύπρου, αποτελούν μέρος της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας.



Τα… pic.twitter.com/OyuobdncNa — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 14, 2026

Ανακοίνωση ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με θλίψη τον Γιώργο Βασιλείου, τον τρίτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση, ορθολογισμό και ευσυνειδησία.

Με τον Γιώργο Βασιλείου στην Προεδρία, η Κύπρος προχώρησε -κατά γενική ομολογία- σε βήματα πραγματικής προόδου με τομές εκδημοκρατισμού του κράτους και προώθηση της αξιοκρατίας στους θεσμούς, με οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ενώ άφησε τεράστιες παρακαταθήκες στον λαό και τον τόπο όπως τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Περισσότερο από όλα, η Προεδρία και όλη η πορεία του Γιώργου Βασιλείου στα πολιτικά πράγματα του τόπου συνδέθηκε με την προσήλωσή του στον στόχο της λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ, στη συνεννόηση με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, στην απελευθέρωση κι επανένωση της Κύπρου, ενώ παράλληλα, χάραξε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο οραματισμός και η αξιοπιστία του Γιωργου Βασιλείου ενίσχυσε τη διεθνή παρουσία της Κύπρου.

Το ΑΚΕΛ θα είναι πάντα περήφανο για τη συμβολή του στην εκλογή του Γιώργου Βασιλείου στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Το ΑΚΕΛ και η Αριστερά της Κύπρου αποχαιρετούν τον Γιώργο Βασιλείου με σεβασμό κι εκτίμηση για την προσφορά του στην Κύπρο και τον κυπριακό λαό. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένειά του.

Δελτίο Τύπου Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης εκφράζει τη θλίψη του για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατία Γιώργου Βασιλείου.

Ο Πρόεδρος Βασιλείου υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα, που έχει αφήσει το στίγμα του στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου μας.

Ο Γλαύκος Κληρίδης και ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξαν πολιτικοί αντίπαλοι, που αναμετρήθηκαν σε τρεις συνεχόμενες προεδρικές εκλογές. Αυτό όμως δεν τους εμπόδισε να συνεργαστούν προκειμένου να υπηρετήσουν καλό του τόπου μας.

Η στήριξη του Γιώργου Βασιλείου προς τον Γλαύκο Κληρίδη στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 1998, υπήρξε αξιοσημείωτη για τα πολιτικά δεδομένα της εποχής. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Κληρίδης καθόλου δεν δίστασε να αναθέσει στον προκάτοχο του Γιώργο Βασιλείου τον ρόλο του Επικεφαλής Διαπραγματευτή για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεργασία των δύο υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη του κορυφαίου στόχου της ένταξης της Κύπρου στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.

Σε μια εποχή που η πολιτική δυστυχώς εκφυλίζεται, το παράδειγμα των δύο πολιτικών ανδρών μάς υπενθυμίζει τη σημασία της σοβαρής, στιβαρής και υπεύθυνης πολιτικής παρέμβασης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τη σύζυγο, τα παιδιά και την οικογένεια του προέδρου Βασιλείου.

ΕΛΑΜ

Εκφράζουμε τη θλίψη μας για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.

Συλληπητήρια στην σύζυγο, την οικογένεια, τους φίλους και τους οικείους του.