Δεν νοείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να κρύβεται πίσω από υβριδικές απειλές, δήλωσε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο Δημητρίου είπε ότι από τα λεγόμενα των πρωταγωνιστών στο επίμαχο βίντεο, προκύπτει μείζων θεσμικό και πολιτικό ζήτημα, αφού εκθέτουν τον πρόεδρο τη Δημοκρατίας, την προεδρία και κατ΄επέκταση τον τόπο.

Τόνισε επίσης ότι οι παραιτήσεις δεν εκτονώνουν το πρόβλημα, ούτε επιλύουν την κρίση.

Ο Δημητρίου κάλεσε την προεδρία της Δημοκρατίας να δώσει στη Βουλή, τα ονόματα ή τα νομικά πρόσωπα των δωρητών στο Ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και τα ποσά που δόθηκαν.

Παράλληλα επισήμανε πως ο ΔΗΣΥ θα καταθέσει πρόταση νόμου για βελτίωση της λειτουργίας του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Ο Δημητρίου υπέδειξε πως οι φοιτητές έχουν ανάγκη την περαιτέρω στήριξη και θα πρέπει ο Φορέας να μην καταργηθεί, αλλά να λειτουργεί πιο σωστά. Το θέμα που προέκυψε με το επίμαχο βίντεο θα συζητηθεί σε συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, στις 21 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΡΙΚ